Terungkap Bila Pilot Ethiopian Airlines Tak Terima Pelatihan Pesawat Boeing 737 MAX 8

SERAMBINEWS.COM - Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat maskapai Ethiopian Airlines yang jatuh pada 10 Maret lalu.

Berdasarkan keterangan sumber dari internal maskapai, pilot yang bertugas tidak menerima pelatihan soal pesawat baru Boeing 737 MAX 8.

Sumber yang mengaku tidak diperkenankan untuk membuka rahasia itu berkata, maskapai sebenarnya sudah membawa simulator dan mengoperasikannya dua bulan sebelum insiden terjadi.

Baca: Hasil Lengkap Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2019 - Indonesia Juarai Grup C Usai Tumbangkan Thailand

The New York Times via The Independent memberitakan Kamis (21/3/2019), Boeing menyatakan para pilot yang terbiasa dengan tipe 737 harus menerima pelatihan lagi soal MAX 8.

Kapten Yared Getachew yang berpengalaman 8.000 jam terbang, termasuk dengan pesawat 737, berlatih dengan simulator lain pada akhir September dan awal Oktober.

Sumber itu menjelaskan, Getachew tidak mengikuti kursus penyegaran menggunakan simulator MAX 8 hingga insiden penerbangan 302 terjadi.

Baca: Masih Ada Caleg belum Serahkan SK Berhenti Kerja, KIP Aceh: Harus Dipercepat Prosesnya

Tidak dijelaskan apakah kopilot Ahmednur Mohammed telah mendapat pelatihan di simulator MAX 8.

Juga tidak jelas apakah maskapai menggunakan simulator bagi pilot baru atau rutin setiap enam bulan.

Meski Boeing menyatakan pesawat itu aman, jatuhnya ET 302 di Bishoftu tak lama setelah setelah lepas landas memunculkan pertanyaan besar.

Baca: Plaza Aceh akan Gantikan Hermes Mall, Berkonsep Timur Tengah

Tak hanya ke Boeing, namun juga Badan Penerbangan AS (FAA) apakah telah memberikan pelatihan cukup bagi pilot untuk beradaptasi dengan sistem baru MAX 8.