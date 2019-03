FOTO-FOTO: Puluhan Tukik Dilepasliarkan di Pantai Lhoknga

Laporan | M Anshar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Sebanyak 78 ekor tukik lekang (lepidichely olivacea) dilepasliarkan di Pantai Lhoknga, Aceh Besar, Kamis (21/3/2019).

Pelepasan dilakukan oleh puluhan anggota komunitas Earth Hour Aceh.

Ketua Pelaksana, Nuratul Faizah mengatakan, pelepasliaran satwa dilindungi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan komunitas Earth Hour Aceh.

“Kita mengumpulkan tukik dari sejumlah tempat penampungan yang ada di pantai Lhoknga untuk selanjutnya dilepasliarkan.

Pihaknya juga mengajak generasi muda Aceh untuk peduli dan menjaga kelestarian satwa dilindungi demi anak cucu ke depan.

Faizah menambahkan, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan persiapan aksi malam

Earth Hour (mematikan listrik selama satu jam) yang akan dilaksanakan pada 24 Maret mendatang di Banda Aceh.

Sebagaimana diketahui, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna),

menyatakan semua jenis penyu laut telah dimasukan dalam appendix I.

Artinya, perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga sangat dilarang.

Badan Konservasi dunia IUCN, memasukan penyu lekang, penyu hijau, dan penyu tempayan tergolong dalam satwa terancam punah.

Sementara penyu sisik termasuk ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah.

