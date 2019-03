Islamofobia dan Narasi Kebencian

Oleh Abd. Halim Mubary

“Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Sebenarnya (mereka) itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.” (QS. Al-Baqarah: 154)

AKSI teror saat khatib sedang membacakan khutbah Jumat (15/3/2019), di Masjid Al Noor dan Linwood, Kota Christchurch, Selandia Baru, menyentak kekusyukan jamaah shalat yang berjumlah 300-an orang. Di Masjid Al Noor, seseorang yang teridentifikasi sebagai Brenton Tarrant asal Australia, secara brutal memuntahkan peluru senapan semiotomatis ke arah siapa saja yang ada di dalam masjid. Akibat aksi bar-bar itu, sebanyak 50 orang jamaah dari kedua masjid syahid dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk sejumlah warga Indonesia.

Sadisnya lagi, saat melakukan aksinya, pelaku membuat live broadcast di facebook dengan tujuan agar menjadi totonan publik. Sehingga cuplikan video berdurasi sekitar 17 menit itu, viral dan tersebar luas di dunia maya. Dalam video itu, pelaku mengatakan aksinya sebagai “sebuah pesta”. Brenton Tarrant tidak sendirian dalam melakukan aksi kejinya tersebut. Ada tiga tersangka pelaku lainnya yang berhasil diamankan polisi setempat, di mana seorang di antaranya adalah wanita.

Pembantaian di kedua masjid di Christchurch itu, seperti biasanya menuai banyak kecaman dan kutukan. Tidak terkecuali Perdana Menteri Selandia Baru sendiri, Jacinda Ardern mengatakan, “Inilah orang-orang yang memiliki pandangan ekstremis yang sama sekali tidak ada tempat di Selandia Baru.” Selama ini, Selandia Baru menjadi satu negera teraman di dunia. Di mana warganya hidup dalam toleransi yang tinggi. Namun dengan terjadinya peristiwa Jumat kelabu itu, citra tersebut menjadi tercoreng.

Wakil Presiden Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ), Dr Mustafa Farouk saat berkunjung ke Jakarta akhir 2018 lalu mengatakan, antarumat beragama di negerinya amatlah damai dan hampir tidak ada konflik. Multikulturisme berjalan dengan cukup baik di sana (Republika.co.id, 16/3/2019). Namun, setelah peristiwa pembantaian tersebut, kepada New York Times, Mustafa Farouk mengatakan, apa yang terjadi di dua masjid di Christchurch, membuat dirinya merasa kaget dan syok.

Selama ini, Selandia Baru merupakan negara yang aman dari aksi ekstremisme. Dalam Gobal Peace Index 2018, Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam daftar negara teraman di dunia dengan skor 1,192 poin, di bawah Islandia yang memperoleh nilai 1,096.

Narasi kebencian

Namun dengan adanya serangan brutal tersebut, seakan pelaku ingin mengatakan kepada dunia, bahwa tidak ada negara yang damai dan aman di dunia ini. Karena dalam manifesto setebal 73 halaman yang diunggah dimedia sosialnya, Tarrant menyebutkan dirinya sebagai pengikut supremasi kulit putih dan berpaham fasis. Kelompok ini tak segan-segan melakukan aksi serangan terhadap kelompok minoritas yang dianggap dapat mengancam supremasi kulit putih.

Pembantaian serupa juga pernah terjadi pada Juli 2011 silam di Oslo, Norwegia. Pelakunya Anders Behring Breivik, anggota kelompok kanan garis keras, yang menewaskan 77 orang. Walaupun tidak menyiarkan aksinya ke media sosial, namun dalam beberapa kali persidangan yang digelar, Anders sama sekali tidak merasa menyesal dan berdosa dengan apa yang dilakukannya. Bahkan ia mengatakan, apa yang telah dilakukannya itu sebagai sebuah kebenaran untuk melawan multikulturisme di negaranya, Norwegia. Agaknya, apa yang telah dilakukan Anders itulah yang kini telah diadopsi oleh Brenton Tarrant. Setidaknya, hal itu ditemukan saat Tarrant yang dengan bangga menuliskan nama Anders Breivik di senjata yang digunakannya dalam pembantaian di Christchurch.

Peristiwa yang jauh dari nilai-nilai kemanusian dan ilahiyah tersebut, paling tidak telah membuka mata dunia, bahwa paham ektremis, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme, nyatanya selama ini telah menjadi streotip bagi Islam. Di mana fundamentalis dan ekstremis dilekatkan pada Islam. Sehingga yang framing berita yang dimunculkan, dinarasikan seolah-olah Islam itu identik dengan radikalisme dan ektremisme. Seperti diungkapkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut serangan di Cristchurch sebagai latest example of rising racism and Islamofhobia (contoh terkini meningkatnya rasisme dan Islamofobia).