60 Tim Ikut Turnamen PUBG Mobile di Bener Meriah

60 Tim IkutbTurnamen PUBG Mobile di Bener Meriah

Laporan Muslim Arsani | Bener Meriah

SERAMBINEWS. COM, REDELONG - Game PUBG Mobile dengan genre battel royal yang sedang populer di dunia, juga menarik minat bagi kalangan remaja di Kabupaten Bener Meriah.

Karena banyaknya peminat, Komunitas PUBG Gayo Champion (PGC) menggelar turnamen PUBGM Season 1 Bener Meriah dengan Tema “Say No To Drugs, Be Positive with The Game”.

Turnamen ini digelar di GORS Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, Sabtu (23/3/2019).

Ketua Panitia Penyelenggara, Almuhda kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sesama pemuda Bener Meriah, juga sebagai ajang hiburan.

”PGC adalah komunitas kawan kawan pencinta PUBG Mobile, kami mengadakan pertandingan ini dengan harapan dapat menjadi hiburan juga sebagai ajang silaturahmi sesama pemuda Bener Meriah. Sudah ada 60 tim yang mendaftar dari target awal hanya 50 tim," ungkapnya.

Baca: 258 Peserta Meriahkan Turnamen Game PUBG-Mobile di Sigli

Baca: Tak Hanya Kafe, Kini Game PUBG juga Dijadikan Tema Pemotretan yang Unik

Sementata Ketua Komunitas PUBG Gayo Champion (PGC) Bener Meriah, Rapsan Jani, mengatakan pertandingan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian pertandingan yang akan terus berlanjut.

“Masih ada pertandingan lain yang sudah disiapkan PGC, beberapa sponsor sudah menawarkan diri untuk memfasilitasi pertandingan PUBGM berikutnya. Siapkan tim PUBG terbaik anda," jelasnya.

Jani menambahkan, kurangnya kegiatan positif bagi pemuda di Bener Meriah menjadi motivasi baginya dan PGC untuk mengadakan pertandingan ini.