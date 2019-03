FOTO-FOTO: Puluhan Kucing Cantik dari Berbagai Ras Ikut Festival di Taman Budaya Banda Aceh

Laporan | M Anshar

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 70 ekor kucing cantik dari berbagai ras mengikuti Festival Miong Aceh 2019 yang digelar di Taman Budaya, Kota Banda Aceh, Minggu (24/3/2019).

Peserta datang dari beberapa kabupaten/kota di Aceh seperti, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Bireuen, dan Takengon sebanyak 50 peserta.

Sementara dari Sumatera Utara diikuti oleh 20 peserta.

Kontes kucing ini dinilai oleh dua dewan juri profesional dari Malaysia yaitu, Sein Abdul dan Amir Sarif, serta seorang juri dari Indonesia, Okto Suherly.

Ketua Panitia, Angga Rizqi mengatakan, kompetisi kucing cantik ini menampilkan lima kategori utama,

yaitu All Breed Pedigree, All Breed non Pedigree, Domestic Short Hair, Domestic Long Hair, dan Special Class.

Angga menambahkan, beberapa kucing yang diperlombakan kali ini adalah kucing bersertifikat (all bread pedigri)

dimana silsilah keturunannya tertata rapi dan tercatat lengkap, harganya juga bisa dua kali lipat dari kucing lain.

Penilaian dilakukan terhadap kebersihan, bentuk tubuh, dan keindahan bulu kucing.

Kegiatan ini juga diisi dengan lomba mewarnai untuk anak-anak 3-4 tahun dan 5-6 tahun.

