Dinilai Rendah, Petani Sawit Aceh Singkil Kritisi Penetapan Harga Tandan Buah Segar

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Petani di Kabupaten Aceh Singkil mengkritisi penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Penetapan harga dinilai tidak memperhatikan lokasi dan jarak.

Selain itu petani juga mempermasalahkan harga TBS di pabrik kelapa sawit perushaan karena dianggap lebih murah dari yang ditetapkan tim penetapan harga.

Baca: Hari Ini Menteri Perdagangan dan Jaksa Agung Berkunjung ke Pidie, Berikut Agendanya

Baca: Vice President ICYF: Jokowi Panglima Diplomasi Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Baca: Pendaftaran Dibuka, Hadiah Ditambah

Apin Harahap, ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh Singkil, Senin (25/3/2019) mengatakan tim penetapan harga telah menetapkan harga TBS yang berlaku minggu kedua Maret sampai minggu pertama April.

Namun anehnya harga yg ditetapkan lokasinya tidak jelas.

"Berapa harga di Nagan Raya ataupun harga di kabupaten lain mungkin berbeda disebabkan jarak angkut," kata Apin.

Ia menuding rapat penetapan harga yang dilaksanakan di Subulusalam pada 13 Maret itu sekedar menghabiskan anggaran saja.

Di sisi lain, sebut Apin, hasil penetapan harga juga tidak dipatuhi perusahaan pabrik kelapa sawit.

Menurutnya harga di PT PLB umpamanya lebih murah dari harga yang ditetapkan.

"Per 23 Maret PT PLB di Aceh Singkil menetapkan harga sawit priode 23 sampai 30 Maret Rp 1.185 per Kg. Sehari sebelumnya yaitu periode 15 sampai 22 Maret harga TBS di PT PLB Rp 1.165 per kilo, artinya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan oleh tim penetapan harga pada 13 Maret," ujar Apin.

Sementara itu hasil penetapan harga TBS yang ditandatangani Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan dan Ketua Tim Penetapan dan Pemantauan Harga Pembelian TBS Kabid Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Azanuddin Kurnia, pada 13 Maret lalu berdasarkan umur tanam.

Berikut rincian harga TBS per kilo yang berlaku untuk minggu kedua Maret sampai minggu pertama April.

Umur tanam tiga tahun Rp 974,33, empat tahun Rp 1.149,72 dan umur tanam lima tahun Rp 1.231,90. Kemudian umur tanam enam tahun Rp 1.298, tujuh tahun Rp 1.346,66, delapan tahun Rp 1.366,40 dan umur tanam sembilan tahun Rp 1.380,51.

Lalu umur tanam 10 sampai 20 tahun Rp 1.417,20, umur tanama 21 tahun Rp 1.386,80, umur 22 tahun Rp 1.367,31, umur 23 tahun Rp 1.359,82, umur 24 tahun Rp 1.343,74 dan umur tanam 25 tahun Rp 1.322,64 per kilo.(*)