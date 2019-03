Melalui Ajang The NextDev, Telkomsel Ajak Anak Muda Kembangkan Bisnis Starup, Ini Syaratnya

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel kembali menggelar The NextDev, yaitu sebuah ajang pencarian dan pengembangan startup teknologi di Indonesia yang sudah diadakan lima kali secara berturut-turut.

Kick-off The NextDev 2019 dengan tema “Social Impact and Go Beyond” ini diadakan di Universitas Padjajaran Bandung, 23 Maret 2019.

Sesuai tema yang diusung tahun ini, The NextDev 2019 bertujuan untuk memperkuat dampak sosial yang dihasilkan oleh early stage startup dengan cara melengkapi kemampuan dan kapabilitas peserta dari segi bisnis, soft skill, dan hard skill, mulai dari skalabilitas, riset dan pengembangan, desain, branding, hingga model bisnis dan kualitas produk.

Director Human Capital Management Telkomsel, Irfan A Tachrir dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Senin (25/3/2019) mengatakan sejak pertama kali diadakan, The NextDev selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Tahun ini melalui The NextDev, pihaknya ingin mengajak para pengembang startup untuk menghadirkan dampak sosial yang positif bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga ingin mendorong sekaligus memperkuat para kreator aplikasi yang berpartisipasi dalam Talent Scouting maupun Academy agar mampu melahirkan inisiatif, dan terobosan yang memberikan dampak sosial yang positif bagi kemajuan Indonesia.

Dikatakan, The NextDev Talent Scouting 2019 merupakan platform pencarian startup pengembang aplikasi digital.

Dalam The NextDev Talent Scouting 2019, persyaratan utamanya adalah aplikasi yang didaftarkan adalah harus mampu menghadirkan dampak sosial positif yang dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang dengan Minimum Viable Product (MVP).

Selain itu syarat lainnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 hingga 30 tahun. Peserta dapat mendaftar secara individu atau tim (maksimal tiga orang) melalui situs thenextdev.id.

Para peserta The NextDev Talent Scouting akan mempresentasikan ide-ide briliannya dalam pitching day yang berlangsung pada periode April hingga Oktober 2019 di sembilan kota yaitu Jakarta (24 April), Palembang (2 Mei), Denpasar (27 Juni), Makassar (18 Juli), Medan (8 Agustus), Yogyakarta (29 Agustus), Pontianak (19 September), Semarang (10 Oktober), dan Surabaya (31 Oktober).

"Startup terbaik akan ditentukan pada The Nextdev Summit di bulan November 2019," kata Irfan.

Selanjutnya, 30 startup terbaik berkesempatan mengikuti program pengembangan bisnis The NextDev Academy, serta memperoleh beberapa bentuk pengembangan startup.

Yakni 5G adalah Grant Money (dana pengembangan untuk best of the best), Good Opportunities (kesempatan memikat investor dan memperluas manfaat), Great Mentors (menemui ahli startup dan menggali insight baru).

Selanjutnya Generate Exposures (kesempatan go international dan publikasi media), dan Golden Ticket to The NextDev Academy (tiket untuk ikut program pengembangan early stage startup paling komprehensif). (*)