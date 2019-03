VIDEO - Puluhan Kucing Ikut Festival Miong Aceh 2019 di Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 70 ekor kucing peliharaan dari berbagai ras, mengikuti Festival Miong Aceh 2019.

Festival ini digelar di Taman Budaya Aceh (TBA), Kota Banda Aceh, Minggu (24/3/2019).

Peserta datang dari beberapa kabupaten-kota di Aceh dan Sumatera Utara.

Kontes kucing ini dinilai oleh dua dewan juri profesional dari Malaysia yaitu, Sein Abdul dan Amir Sarif, serta seorang juri dari Indonesia, Okto Suherly.

Kompetisi kucing cantik ini menampilkan lima kategori utama yaitu All Breed Pedigree, All Breed non Pedigree, Domestic Short Hair, Domestic Long Hair, dan Special Class.

Penilaian dilakukan terhadap kebersihan, bentuk tubuh, dan keindahan bulu kucing.

Kegiatan ini juga diisi dengan lomba mewarnai untuk anak-anak 3-6 tahun.

NARATOR: REZA MUNAWIR

EDITOR: REZA MUNAWIR