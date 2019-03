Indonesia Kini Jadi Pemasok Tuna Terbesar Dunia, Sumbang 16 Persen Pasokan Dunia

SERAMBINEWS.COM - Upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal-kapal asing pencari ikan ilegal di laut Nusantara memberikan berbagai dampak positif yang signifikan.

Salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia.

Tidak main-main, Indonesia kini menyumbang 16 persen dari produksi ikan tuna secara global.

Nilai tangkapan per tahun pun sangat luar biasa besarnya, mencapai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp71 triliun (kurs Rp14.200 per dollar AS).

"Sekitar satu dari enam tuna yang ditangkap di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir berasal dari Indonesia, yang merupakan 16 persen dari produksi tuna dunia," kata Direktur Jendral Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dilansir dari SCMP, Jumat (22/3/2019).

Sebagai penghasil tuna terbesar, Indonesia menjadi pemasok utama pasar-pasar luar negeri seperti Jepang, Amerika, Uni Eropa, Korea, dan Hong Kong.

Pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat, yang mengonsumsi hampir setengah dari tangkapan tuna Indonesia, sebagian besarnya adalah ikan utuh atau fillet beku.

Diketahui, ekspor tuna Indonesia ke Amerika telah melonjak 130 persen sejak 2014.

Bahkan Jepang, yang identik dengan sushi sebagai makanan khasnya, telah mengimpor hampir seperempat tuna Indonesia tahun lalu.

Hadi Wijaja, Direktur perusahaan pengolahan ikan di Jawa Timur Bahari Biru Nusantara mengatakan, mereka dapat memproses 35 ton ikan per hari, atau 5.000 ton per tahun.

