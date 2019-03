Indosat Hadirkan Jaringan 4G Plus di Aceh

BANDA ACEH - Jaringan 4G Plus Indosat Ooredoo kini tersebar di 136 kecamatan di 21 kabupaten/kota di Aceh. Mulai Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, dan Subulussalam.

“Implementasi jaringan 4G sejalan dengan strategi LEAD yaitu eksekusi pembangunan jaringan berkualitas video yang kompetitif. Perluasan jaringan baru yang dilakukan ini terdiri dari sites untuk jaringan 4G Plus baru, dan sites untuk jaringan 3G yang dimodernisasi menjadi jaringan 4G Plus,” kata Head of Sales Indosat Northern Sumatera Area, Budiono dalam acara Indosat Media Update, di Le More Cafe, Banda Aceh, Senin (25/3).

Ia menjelaskan, dengan hadirnya 4G Plus di seluruh jaringan Indosat Ooredoo, melalui brand IM3 Ooredoo meluncurkan kampanye terbaru “4G Plus Kuat Sekarang Internetan Makin Kuat”. Dikatakan, dengan 4G Plus Kuat, pelanggan dapat #MakinKuatInternetan kapan pun dan dimana pun.

“Internetan jadi lebih menyenangkan karena pelanggan dapat menikmati streaming musik, dan film tanpa buffering, video call tanpa delay, man game online tanpa lag, update media sosial sepuasnya, browsing informasi ataupun berbisnis online dengan lancar,” jelasnya.

Ia menambahkan, perluasan dan penambahan jaringan di luar Pulau Jawa, termasuk Aceh merupakan komitmen Indosat Ooredoo untuk menyatukan Indonesia menjadi bangsa digital.

Menurut Budiono, dengan jaringan 4G Plus Kuat di Aceh kini masyarakat Aceh dapat merasakan langsung dampak positif saat melakukan aktivitas digital.

Selain itu, pelanggan di Aceh juga dapat menikmati jaringan 4G Plus Kuat Indosat Ooredoo dengan benefit dari paket unlimited. Yaitu akses ke aplikasi instagram pelanggan tidak perlu khawatir lagi kuota cepat habis, jika ingin update stories atau melihat feed instagram sepuasnya. “Pelanggan dapat langsung menikmati unlimited akses instagram dengan melakukan registrasi atau perpanjangan paket unlimited +7GB keatas,” kata Budiono.

Ia menjelaskan, dengan paket unlimited, pelanggan tetap bisa mengakses ke semua aplikasi saat kuota utama habis, karena semua aplikasi tersebut sudah termasuk dalam paket internet ini. Seperti instagram, facebook, twitter, streaming video, dan musik youtube dan spotify hingga aplikasi transportasi online.

“Pelanggan dapat berlangganan paket unlimited dengan tekan *123# atau melalui aplikasi myIM3. Untuk batas penggunaan wajar paket unlimited hanya berlaku pada penggunaan unlimited aplikasi saja, tidak untuk penggunaan kuota utama,” demikian katanya.(una)