Karyawan AHM sedang melakukan perakitan All New Honda Vario 125 dengan stripe terbaru di pabrik perakitan AHM, Cikarang, Jawa Barat.

April, All New Honda Vario 125 dan 150 Warna Terbaru dan Lebih Sporty Hadir di Aceh, Ini Harganya

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan tampilan warna terbaru akan hadir di Aceh pada April 2019.

PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan sentuhan premium pada motor skutik, All New Honda Vario 150 dengan dua pilihan warna premium matte terbaru, yaitu Exclusive Matte Brown dan Exclusive Matte Blue.

Sebelumnya, ada empat pilihan warna yang sudah dipasarkan yaitu Exclusive Matte Silver, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Black dan Exclusive White.

Sementara New Honda Vario 125 tampil lebih berkelas dan sporti dengan penggunaan warna matte di varian CBS-ISS yaitu Advance Matte Black, Advance Matte Blue dan Advance Matte Brown.

Sedangkan varian CBS pada New Honda Vario 125 kini memiliki pilihan warna baru yaitu Advance Red, warna sebelumnya yang sudah dipasarkan Advance Black Metallic.

Pimpinan PT Capella Dinamik Nusantara Banda Aceh, Saifullah yang dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (27/3/2019) mengatakan All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan tampilan terbarunya itu akan masuk ke Aceh pada April 2019.

"April sudah ada di Aceh, dan bagi customer yang ingin memiliki All New Honda Vario dengan warna terbaru ini bisa langsung dipesan pada diler-diler Honda di daerah masing-masing," katanya.

Harga on the road (OTR) Aceh untuk All New Honda Vario 150 dijual Rp 24.281.000/unit.

Sedangkan All New Vario 125 tipe CBS Rp 21.111.000/unit, dan tipe CBS-ISS Rp 21.910.000/unit.

Sedangkan Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya mengatakan tingginya minat masyarakat pada Honda Vario 150 dan Honda Vario 125 menginspirasi pihaknya untuk terus menghadirkan produk yang diminati oleh pecinta motor skutik di Indonesia.

Menurutnya, pilihan warna yang identik dengan tren motor premium masa kini didukung beragam penyematan fitur.

Teknologi canggih dari New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang semakin menyenangkan.(*)

