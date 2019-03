Jadwal Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-32, Kesempatan Manchester City Rebut Posisi Puncak

SERAMBINEWS.COM - Simak jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris pekan ke-32 yang akan bergulir pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2019.

Liga Inggris pekan ke-32 yang melibatkan penghuni papan atas klasemen tersebut antara lain Fulham vs Manchester City, Manchester United vs Watford, Cardiff vs Chelsea, Liverpool vs Tottenham Hotspur, dan juga Arsenal vs Newcastle.

Pertandingan Liga Inggris pekan ke-32 beberapa di antaranya akan disiarkan melalui siaran langsung dan live streaming RCTI, MNCTV, dan Bein Sports.

Klasemen Liga Inggris 4 besar (premierleague.com)

Hingga pekan ke-32, persaingan kian ketat terjadi di Liga Inggris untuk para penghuni empat besar klasemen Liga Inggris.



Terutama untuk Liverpool dan Manchester City kini dipastikan sedang dalam persaingan di puncak demi gelar juara.

Adapun Tottenham Hotspur bakal berusaha bertahan di posisi empat besar.

Posisi Manchester United (MU) bakal menjadi ancaman mengingat kini mereka bangkit sejak ditangani pelatih Ole Gunnar Solskjaer.

Belum lagi ancaman dari Arsenal dan Chelsea dalam perebutan empat besar klasemen Liga Inggris akan membuat laga di pekan-pekan ini kian seru.

Namun demikian, setiap tim memiliki beban masing-masing.

Misalnya, Liverpool, Spurs, Man City dan Manchester United kini masih harus terlibat di serangkaian jadwal Liga Champions.