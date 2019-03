Stok Minyak Nilam di Abdya Semakin Menurun, Harga Meningkat Jadi Rp 610.000 Per Kg

SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF

Toke Asie, pedagang hasil bumi di Blangpidie, Kabupaten Abdya, menampung minyak nilam dan pala. Harga minyak nilam sampai Rabu (27/3/2019) Rp 610.000 per kg atau meningkat Rp 10.000 per kg dibandingkan harga pada Januari lalu Rp 600.000 per kg. Minyak pala Rp 645.000 per kg atau turun Rp 5.000 per kg dibandingkan Januari lalu Rp 650.000 per kg.