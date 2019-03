FOTO-FOTO: Pedagang Kerang Di Bantaran Sungai Desa Baet

Tiram dijual Rp 15.000 per kilogram.

Kerang licin dijual Rp. 10.000 per kilogram.

Kerang Gelungku dijual Rp 25.000 per kilogram.

Laporan I M Anshar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR, Yuliana (41) bersama anaknya mejualkerang dan hasil laut lainnya di pinggir sungai di kawasan Desa Baet, Krueng Cut, Aceh Besar, Senin (25/3/2019). Hasil tangkapan nelayan seperti kerang gelungku dijual Rp 25.000 per kilogram, kerang licin Rp 10.000 per kilogram, dan tiram Rp 15.000 per kilogram.

Dalam sehari berjualan, Yuliana bisa mendapat penghasilan sekitar Rp. 70.000 hingga Rp 100,000.

