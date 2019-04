Fakta Irlandia, Negara Asal Grup Musik Westlife yang Akan Konser di Indonesia pada Agustus 2019

SERAMBINEWS.COM - Generasi 90-an tentu tak asing dengan grup musik Westlife.

Sejumlah lagu yang pernah dinyanyikan Westlife tentu masih segar di ingatan masing-masing.

Mulai dari My Love, Flying Without Wings, I Have a Dream, World of Our Own, Uptown Girl, dan sebagainya.

Beberapa waktu yang lalu, Weslife merilis sebuah single baru berjudul Hello My Love.

Boyband beranggotakan Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feehily tersebut kembali merilis sebuah single berjudul Better Man, hari ini, Jumat (29/3/2019).

Baca: Merokok Saat Berkendara Bisa Kena Denda Rp 750.000

Selain itu, band asal Irlandia tersebut juga akan menggelar konser di Indonesia pada 7 Agustus 2019 mendatang.

Nah, bagi traveler yang tidak sabar melihat secara langsung aksi Shane dkk, simak dulu sejumlah fakta menarik tentang Irlandia yang merupakan negara asal Westlife.

Dilansir oleh TribunTravel dari atlasandboots.com, berikut beberapa fakta menarik Irlandia.

1. Irlandia dikenal sebagai Emerald Isle atau Pulau Zamrud karena perbukitannya yang subur dan hijau.

Penyair William Drennan dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan frasa tersebut dalam puisinya yang berjudul 'When Erin First Rose'.

Baca: Brexit Tanpa Kesepakatan Bisa Memukul Perdagangan Eropa Timur Dan Turki