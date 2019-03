Penemuan Ratusan Struktur Batu Berusia Ribuan Tahun di Sahara Masih Menjadi Misteri

SERAMBINEWS.COM - Permukaan Bumi mungkin adalah lab sejarah yang menyimpan fakta-fakta tersembunyi.

Manusia yang hidup dalam waktu sekarang seakan-akan tak dapat melacak rahasia tersembunyi dari struktur Bumi itu sendiri.

Atau bisa dikatakan bahwa akan selalu ada penemuan baru yang mengungkap fakta baru terus menerus.

Gurun Sahara ternyata masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini.

Baca: Permintaan Pepaya Madu di Pidie Capai 200 Buah/Hari

Sebuah buku berjudul The Archaeology of Western Sahara: A Synthesis of Fieldwork, 2002 to 2009 mengungkapkan jika ada ratusan struktur batu berusia ribuan tahun ditemukan di Sahara Barat.

Struktur tersebut terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk.

Namun arkeolog belum yakin kapan dan untuk tujuan apa batu-batu itu dibuat.

Baca: Dari Penjara, Gembong Narkoba El Chapo Teken Bisnis Clothing Line Untuk Sang Istri

Antara tahun 2002 hingga 2009, para arkeolog bekerja dan melakukan penggalian di wilayah Sahara Barat.

Mereka lantas menemukan struktur batu yang tersebar hingga 630 meter.

Bentuk struktur batu yang ditemukan beragam, ada yang menyerupai bulan sabit, lingkaran, garis lurus, persegi panjang, tumpukan, dan kombinasi antara bentuk-bentuk tersebut.