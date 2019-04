Darwin, pedagang di Pasar Blangpidie, Kabupaten Abdya menjual cabai merah dengan kisaran harga Rp 30.000 sampai Rp 34.000 per kg, Kamis (4/4/2019). Dua pekan sebelumnya dengan kisaran harga Rp 25.000 sampai Rp 28.000 per kg.

Harga Cabai Merah di Abdya Kembali ‘Pedas’, Rp 34.000 Per Kilogram

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Setelah terpuruk lebih satu bulan, harga cabai merah di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kini kembali terasa “pedas”.

Data dihimpun Serambinews.com, Kamis (4/4/2019), harga cabai merah meningkat menjadi Rp 30.000 sampai Rp 34.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga cabai rawit Rp 20.000 per kg.

Pada awal Maret lalu, harga cabai merah anjlok pada kisaran harga Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per kg, kemudian meningkatkan pada pekan terakhir Maret dengan kisaran harga Rp 25.000 sampai Rp 28.000 per kg.

Darwin, salah seorang pedagang cabai di Pasar Blangpidie kepada Serambinews.com mengatakan, harga cabai merah sangat tergantung pasokan dari daerah penghasil, seperti Brastagi Sumut, Terangun Kabupaten Galus, dan Kabupaten Pidie.

Pada Februari lalu, pasokan cabai melimpah, ditambah cabai lokal sehingga banjir stok di pasaran, kemudian harga menjadi turun.

Namun awal April ini, pasokan stok cabai merah mulai berkurang.

Pada saat bersamaan cabai merah produksi lokal (Abdya) juga menurun akibat curah hujan tinggi akhir-aklhir ini.

Persediaan cabai merah di tingkat pedagang yang mulai minim berdampak kenaikan harga.

Di Pasar Blangpidie, harga cabai merah dari Kabupaten Pidie dan Brastagi Sumut dijual Rp 30.000 per kg.

Sedangkan cabai merah dari Terangun Kabupaten Galus dijual mencapai Rp 34.000 per kg.

Pantauan Serambinews.com di Pasar Blangpdie, Kamis, harga bahan kebutuhan sehari-hari tetap stabil, seperti telur ayam ras pada kisaran harga Rp 30.000 sampai Rp Rp 37.000 per papan (isi 30 butir).

Kecuali bawang merah lokal meningkat menjadi antara Rp 35.000 sampai Rp 38.000 per kg dan bawang merah bombai berkisar Rp 22.000 sampai Rp 26.000 per kg.

Harga tomat berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per kg, kentang Rp 8.000 per kg dan minyak makan curah Rp 8.200 per kg.(*)

