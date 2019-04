Jepang Lirik Langsa

KEPALA BNN RI, Komjen Heru Winarko (kanan) memberikan bingkisan hasil P4GN melalui Program Alternative Development di Aceh, seperti Kopi Gayo, Bubuk Kunyit Aslam, Handycraf dan lainnya kepada Director Administrative and General Affairs Division, Tatsuo UEDA dari Badan Narkotika Jepang saat delegasi kedua negara itu bertemu di Vienna, Austria, Kamis (14/3).

LANGSA - Investor dari Jepang mulai melirik potensi yang dimiliki Kota Langsa. Dua sektor menjadi bidikan dari pengusaha negeri Matahari Terbit itu, peluang kran ekspor di Pelabuhan Kuala dan pembangunan pasar modern atau mall di Block C, karena ruko yang berada di kawasan itu dinilai sudah tidak layak lagi.

Hal itu terungkap saat Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE atau Toke Seuem, menerima kunjungan sejumlah perwakilan investor Jepang tersebut, Jumat (5/4). Mereka ingin menanamkan investasi di Pasar Langsa dan ekspor cangkang kelapa sawit di Pelabuhan Kuala Langsa, tetapi belum ada izin resmi dari pemerintah pusat.

Investor dari perusahaan i.Zen Z., Ltd asal Jepang, Toshiaki Motok merencanakan melakukan aktivitas ekspor cangkang buah kelapa sawit melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Perwakilan perusahaan Shudar Don Sudhar International Pte Ltd, H RM Harry Nugroho SE asal Kota Medan ingin berinvestasi membangunn pasar modern dan mall.

“Kedatangan mereka masih dalam proses penjajakan kerjasama, namun memiliki komitmen kuat untuk menanamkan modalnya di kota ini,” ujar Toke Seuem, usai pertemuan dengan investor Jepang di Pendopo Langsa. “Mudah-mudahan, rencana investasi para investor dari Jepang itu akan berjalan sesuai rencana,” tambahnya.

Dikatakan, rencana investor i.Zen Z., Ltd asal Jepang, Toshiaki Motoki, meminta kerjasama dengan Pemko Langsa dalam melakukan ekspor luar negeri untuk cangkang buah kelapa sawit. Disebutkan, kerjasama yang diinginkan Toshiaki Motoki, izin masuk Pelabuhan Kuala Langsa, agar bisa melakukan aktivitas ekspor cangkang buah kelapa sawit ke luar negeri.

“Investor Jepang ini menjajaki proses izin kegiatan ekspor cangkang di Pelabuhan Kuala Langsa dan pada prinsipnya kita sangat menyetujuinya,” sebutnya.

Sementara itu, Perusahaan Shudar Don Sudhar International Pte Ltd, H RM Harry Nugroho SE, asal Kota Medan, menawarkan kerjasama untuk pembangungunan Pasar Modern Blok C, Pusat Pasar Langsa. “Untuk tahap awal ini, mereka dan pemko masih sebatas melakukan proses rencana kerjasama, untuk pembangunan Pasar modern Block C ini,” jelas Toke Seuem.

Dia menjelaskan Pemko Langsa memiliki rencana pembangunan ulang ruko di kawasan Block C ini, karena usianya sudah tak layak lagi, yakni sekitar 30 tahun. Dia berharap, dalam konsep pembangunan ruko di kawasan Block C akan dirubah menjadi pasar modern seperti sejenis bangunan mall.

Seperti dilansir sebelumnya, Pelabuhan Kuala Langsa telah lama terbengkalai, seiring terganjar peraturan dari pemerintah pusat melalui Permentan ataupun Permendag. Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin, Rabu (27/2/2019) mendesak Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan izin aktivitas impor maupun ekspor, sehingga tidak terlantar lagi.

Dia mengatakan Presiden Jokowi telah mengutus tiga pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk meninjau langsung Pelabuhan Kuala Langsa, tetapi belum ada kejelasan. Dia mendukung

Wali Kota Langsa, H Abdullah Usman yang meminta izin impor di pelabuhan daerah ini segera dikeluarkan.

“Kami berharap, kunjungan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tidak sia-sia, tetapi ada khabar baik,” katanya. Dia menjelaskan jika pelabuhan aktif kembali, maka sangat banyak tenaga kerja lokal yang terserap, sehingga akan mampu mengurangi angka pengangguran.(zb)

investor jepang bidik dua sektor

* Pelabuhan Kuala Langsa dihidupkan

* Ekspor cangkang kelapa sawit

* Masih terkendala pemerintah pusat

* Bangun pasar modern di Blok C

* Ganti ruko lama dengan mall

* Masih dalam proses kerjasama

* Pemko Langsa beri dukungan

* Diharapkan, dapat direaliasikan