Pria Ini Ditangkap Polisi karena Hina Jokowi saat Orasi di Jalan, Perekam Video Juga Ikut Diamankan

SERAMBINEWS.COM,, CIBINONG - Dua orang pelaku penghinaan terhadap Presiden RI, Jokowi diamankan oleh Polres Bogor.

Dua pelaku tersebut berinisial B berperan sebagai orator yang melakukan penghinaan dan S berperan sebagai perekam sekaligus penyebar video.



Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena, mengatakan bahwa kedua pelaku ini ditangkap secara terpisah.

"Kedua orang tersebut diamankan di tempat yang berbeda. S diamankan di rumahnya di daerah Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, sedangkan B diamankan di daerah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor," ujar Ita dalam keterangan persnya, Minggu (7/5/2019).

Ita menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan, pelaku melakukan orasi dan berkata - kata yang menjelek-jelekan Jokowi atas kehendak sendiri.

Pelaku memvideokan B yang berorasi menghina Presiden Joko Widodo kemudian disebarkan oleh S melalui Media Sosial berupa WhatsApp Grup miliknya dan menjadi Viral.

Dalam video tersebut diperlihatkan bahwa aksi orasi dilakukan di pinggir jalan dengan menyebut kata-kata penghinaan terhadap Jokowi.

"Atas kehendak sendiri dengan alasan untuk Membela Guru besarnya Habieb Riziq karena yang bersangkutan merupakan Anggota FPI," kata Ita.

Saat ini pelaku sudah diamankan di Mako Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Pelaku dikenakan Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 thn 2008 dan atau Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 thn 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) UU No 1 thn 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 157 ayat (1) KUHP.