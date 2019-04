All New Ertiga Sport Sudah Bisa Pesan di Aceh,

Ini Harganya



Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh



SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - All New Ertiga Sport yang baru saja diperkenalkan oleh Suzuki Indomobil Sales (SIS) di Jakarta pada Maret lalu, kini sudah dapat di pesan oleh konsumen Aceh melalui empat dealer resmi Suzuki yang ada di Aceh.



Yaitu PT Armada Banda Jaya di Jalan Dr Muhammad Hasan Nomor 99, Lampeuneurut, Aceh Besar, Bireuen di Jalan Banda Aceh- Medan, Meulaboh di Jalan Meulaboh- Tapaktuan, Desa Ujong Drien, dan Lhokseumawe di Jalan Banda Aceh- Medan.

Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Rahmattuddin menyampaikannya kepada Serambinews.com, Rabu (10/4/2019).



"Peminat All New Ertiga Sport banyak sekali di Aceh, sudah banyak yang pesan namun harus inden. Sebab secara nasional produksinya terbatas," sebutnya.



Meskipun begitu, permintaan All New Ertiga Sport yang merupakan varian tertinggi dari low multi purpose vehicle (LMPV) Suzuki ini banyak di Aceh. Bagi konsumen yang ingin memiliki mobil itu dapat langsung melakukan pemesanan pada dealer resmi Suzuki yang ada di Aceh.



Ia menyebutkan harga on the road (OTR) Aceh untuk yang manual dijual Rp 263 juta/unit, dan matic Rp 275 juta/unit. "DP mulai 15 persen dari harga mobil tersebut," sebut Rahmattuddin.



Dilansir dari Kompas.com, dibandingkan dengan tipe lain, versi Sport ini memiliki 11 pembaruan yang menjadikan tampilan lebih agresif.



Perbedaan dari sisi eksterior, seperti penambahan bodi kit upper dan lower front grille, front under spoiler, side under spoiler, rear upper spoiler dan rear under spoiler. Komponen tersebut dilengkapi emblem Suzuki Sport di buritan.



Selanjutnya bagian interior yang memiliki new color dashboard dan new color seat materials bernuansa hitam di seluruh bagian dasbor, jok, installation panel dan trim door. Disamping itu, tersedia head unit layar sentuh berukuran 6,8 inci, dan juga sudah dilengkapi dengan AC Auto Climate digital.



"Saat ini kami menambahkan 11 fitur pembaruan pada varian ini sehingga terlihat lebih agresif dan seleras dengan tren otomotif," ujar Setiawan Surya, 4W Deputy Director PT SIS di Kota Casablanka, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019). (*)