Ilmuwan Peringatkan Munculnya Jamur yang Sangat Kebal dari Obat

SERAMBINEWS.COM - Baru-baru ini ilmuwan memberi peringatan mengenai kemungkinan munculnya wabah penyakit baru.

Jika, selama ini, kita telah diperingatkan mengenai adanya bakteri super yang kebal antibiotik.

Kini, ada ancaman baru yang diperingatkan oleh para peneliti, yaitu infeksi jamur super yang kebal obat-obatan.

Jamur bernama Candida auris ini sebetulnya adalah khamir normal yang hidup di kulit dan membran mukosa kita.

Namun seperti dilaporkan oleh The New York Times, jenis C auris yang kebal obat antifungal tiba-tiba bermunculan di seluruh dunia, mulai dari Inggris, Spanyol, India, Venezuela dan Amerika Serikat.

Infeksi C auris super menyebabkan demam, pegal linu dan rasa lelah.

Jika tidak segera ditangani, infeksi ini bisa berubah fatal karena menyerang darah, otak atau jantung. Terbaru, C auris menginfeksi seorang pria di New York.

Setelah 90 hari dirawat di rumah sakit Mount Sinai, pria itu akhirnya meninggal.

Namun, tidak demikian dengan C auris.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jamur ini menempel dan bertahan hidup pada seluruh benda di ruang perawatannya, termasuk tempat tidur, gorden, pintu, telepon hingga langit-langit.