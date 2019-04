AHM Gelar Lomba Modifikasi Digital Motor Honda, Pendaftaran Dibuka April hingga Oktober

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar lomba adu kreatifitas modifikator melalui Honda Modif Contest (HMC) 2019.

Berbeda dari sebelumnya, tahun ini HMC juga dimeriahkan dengan gelaran modifikasi melalui digital yaitu HMC Virtual Challenge di setiap regional.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, A Indraputra dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Selasa (23/4/2019) mengatakan ada 1.100 modifikator asal Tanah Air yang akan unjuk gigi dalam kreativitas modifikasi digital terhadap desain motor Honda PCX.

"Berbagai karakter konsep desain pun dapat diaplikasikan pada motor skutik Honda ini," katanya.

Ia menambahkan pendaftaran sudah dimulai sejak April hingga Oktober 2019 yang memperebutkan satu juara terbaik pada masing-masing regional penyelenggara HMC.

Modifikator terbaik akan bersaing pada ajang final HMC Virtual Challenge yang memperebutkan satu juara nasional terbaik dan satu juara nasional terfavorit dalam ajang final battle HMC 2019.

"Pada gelaran ini, para peserta berhak menggunakan beragam software desain yang dikuasai, dan wajib menggunakan materi yang sudah disediakan melalui website resmi, serta mengunggah hasil karyanya di www.hmcvirtualchallenge.com," jelas Indraputra.

Baca: Begini Tampilan Modifikasi Honda CB550 Tahun 1976 yang Bikin Terperangah

Baca: Capella Honda Beri Promo Servis

Baca: Modifikator Auto Concept Juara IAM Btech 2017

Disamping itu, pada gelaran HMC tahun ini ada 9 kelas yang dilombakan.

Yakni All stock/Bolt On and Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, dan dibuka juga kategori Matic and Cub Stock/Bolt On, Matic and Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006.

Juga ada kelas untuk semua kategori skutik, Cub dan sport Honda dari semua tahun produksi yakni kelas Free for All (FFA).

Para jawara dari setiap kelas akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2019 untuk merebutkan gelar tiga modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic and Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All.

"Selain mendapatkan beragam hadiah yang aktraktif, ketiga jawara ini juga akan terpilih mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang didampingi mentor-mentor modifikator terbaik di Indonesia," katanya.(*)

Baca: Derby Manchester United Vs Manchester City, Bakal Tentukan Nasib Liverpool Juara Liga Inggris

Baca: Redmi Note 7 Versi RAM 4 GB dan Memori Internal 128 GB Resmi Dijual di Indonesia, Harganya Murah

Baca: Smartfren Luncurkan Kartu Perdana Bosku, Dapat Total Bonus Kuota Sebesar 360 GB