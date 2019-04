30 Santri Pesantren Abu Lam U Belajar Jurnalistik ke Serambi Indonesia

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 30 santri tingkat SMP dan SMA dari Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U, Lamjampok, Aceh Besar berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Desa Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya, Aceh Besar-Banda Aceh, Kamis (25/4/2019).

Kunjungan para siswa ini diterima Manager Newsroom Serambi Indonesia, Bukhari M Ali.

Kedatangan pelajar ini bertujuan untuk meningkatkan keilmuan jurnalistik bagi para siswa.

Pembimbing Klub Jurnalistik Al Falah Post, Khairul Munzilin mengatakan, ke-30 siswa yang berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia ini merupakan yang lulus untuk bergabung dalam klub jurnalistik di Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U.

"Para siswa kita ajak ke Kantor Serambi Indonesia agar lebih paham tentang jurnalistik, sehingga nanti dapat dipraktekkan," katanya.

Pihaknya berharap melalui kunjungan ini para siswa dapat lebih paham tentang jurnalistik, sehingga dapat mengisi website pesantren dengan berita-berita yang memenuhi unsur 5W+1H, yaitu When, Where, Who, What, Why dan How.

Selain itu, para siswa juga diajak melihat ruang radio Serambi FM, Serambi on TV, Kompas TV Aceh, dan percetakan koran. (*)