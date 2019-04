DKP Aceh Keruk Kolam Dermaga

* Untuk Atasi Pendangkalan

BANDA ACEH - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaradja, Lampulo, Banda Aceh, terus berupaya memberikan rasa nyaman kepada boat tangkap ikan ukuran besar yang mau parkir di kolam dermaga I. Diantaranya dengan melakukan pengerukan pasir yang mengendap di kolam dermaga itu.

Seperti yang terlihat pada Kamis (25/4), di mana satu unit beko long am sedang bekerja memuat pasir-pasir dari dalam dermaga pelabuhan yang kemudian dimuat ke dalam truk. Kemarin pasir laut yang dibuang ke daarah sebanyak 20-25 truk.

Kepala PPS Kutaradja Lampulo, Nurmahdi mengatakan, pengerukan yang mereka lakukan merupakan upaya UPTD PPS Lampulo untuk mengatasi pendangkalan kolam dermaga I. Dijelaskan, untuk kolam dermaga sebelah kiri, sebelum dikeruk hingga kedalaman 6-7 meter, hanya boat-boat berkapasitas 10-30 GT saja yang bisa berlabuh di sana. “Tapi setelah dikeruk, kini dermaga itu sudah bisa disandari boat-boat berkapasitas besar, 50-100 GT,” ujarnya.

Diterangkan, sebenarnya kolam dermaga I yang memiliki luas 10 hektare itu sudah dua kali dilakukan pengerukan. Tapi karena endapan pasir laut yang dibawa gelombang laut cukup banyak, kolam itu menjadi dangkal kembali. Boat tangkap berkapasitas 50-100 GT sering tersangkut di kolam dermaga I.

“Setelah kita operasikan Beko Long Am untuk mengeruk kolam dermaga I kini boat-boat berkapasitas besar sudah bisa sandar. Setiap hari tidak kurang 20-25 truk endapan pasir yang ada dalam kolam dermaga dibuang ke darat,” terangnya.

Nurmahdi mengatakan, pengerukan dasar kolam dermaga I itu harus terus dilakukan, karena pasir laut yang masuk ke dalam kolam terlalu banyak, terutama jika musim badai atau ombak besar. Semakin besar ombaknya, volume pasir laut yang masuk ke dalam kolam semakin banyak

Sementara itu, Kepala DKP Aceh, Cut Yusminar, kepada Serambi, mengatakan, minimnya peralatan yang mereka miliki belum menghasilkan kerja yang yang maksimal. Karenanya dia berharap ada tambahan alat berat dan truk agar kerja pengerukan kolam dermaga itu bisa lebih maksimal. “Minimal tambahan satu unit beko dan dua dumptruk akan dapat mempercepat pengerukan kolam dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja,” ujarnya.

Penambahan alat berat dan dumptruk tersebut diperlukan, karena volume endapan pasir yang ada di kolam dermaga sangat banyak dan perlu secepatnya dibuang ke daratan. Sebab, tambahnya, jika tetap mengandalkan peralatan yang ada, maka perlu waktu lama untuk mengurangi endapan pasir laut di kolam dermaga tersebut.

“Beko long am yang kami operasikan untuk mengeruk endapan pasir laut di dalam kolam dermaga itu, adalah beko pengadaan dua tahun lalu. Tahun kemarin, belum dioperasikan, karena biaya operasinya belum ada. Tahun ini, dana operasinya sudah kita siapkan, makanya sejak bulan Maret 2019, beko Long Am itu, sudah dioperasikan untuk pengerukan rutin kolam dermaga I PPS Kutaradja Lampulo,” ujarnya.(her)