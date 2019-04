Warga Kota Juang Serbu Pasar Murah di Langgar Square

Laporan Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Warga Kota Juang, Bireuen dan sekitarnya, menyerbu pasar murah yang dibuka di Langgar Square, Bireuen, Jumat (26/4/2019).

Pantauan Serambinews.com, ratusan masyarakat rela antre untuk mendapatkan sembako murah. Yaitu beras, gula, minyak goreng, tepung, dan telur.

Pasar murah tersebut digelar Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemkab Bireuen.

Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bireuen, Ali Basyah, menyebutkan, pasar murah tersebut dibuka dalam rangka menekan kenaikan harga sembako menjelang bulan Ramadhan.

Sebut Ali Basyah, beras premium dijual Rp 90.000 per 10 kg, gula pasir Rp 18.000 per 2 kg, minyak goreng kemasan Rp 22.000 per 2 liter, telur satu papan Rp 35.000, tepung terigu Rp 8.500 per kg.

Pasar murah ini digelar di empat kecamatan, yaitu Jeunieb, Peusangan, Kutablang, dan di Kota Juang.(*)

