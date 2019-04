Jelang Ramadhan, Harga Telur dan Cabai Merah Melonjak di Abdya, Masyarakat Mulai Resah  

Darwin, salah seorang pedagang di Pasar Blangpidie, Kabupaten Abdya menjual cabai merah dengan kisaran harga Rp 30.000 sampai Rp 34.000 per kg, Kamis (4/4/2019). Dua pekan sebelumnya dengan kisaran harga Rp 25.000 sampai Rp 28.000 per kg

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Tradisi merayakan hari meugang menyambut bulan suci Ramadhan 2019/1440 H hanya tinggal menghitung hari.

Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mulai diresahkan kenaikan beberapa bahan kebutuhan sehari-hari di pasaran sejak beberapa hari terakhir.

Pantauan Serambinews.com di Pasar Blangpidie, Jumat (26/4/2019), telur ayam ras, dua pekan lalu masih pada kisaran harga Rp 30.000 sampai Rp Rp 37.000 per papan (isi 30 butir), meningkat menjadi antara Rp 35.000 sampai Rp 40.000 per papan.

“Telur ayam sudah kita pesan kepada produsen di Medan, tapi stok belum dikirim. Kami dapat kabar, harga sudah naik sehingga harus dijual paling rendah Rp 40.000 per papan,” kata Fahmi, salah seorang pedagang di Jalan H Ilyas.

Bahan bumbu masakan juga meningkat harga. Ca

bai merah, dua pekan lalu Rp 30.000 per kg, meingkat antara Rp 34.000 sampai Rp 38.000 per kg. Pada awal Maret lalu, harga cabai merah anjlok pada kisaran harga Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per kg.

Sedangkan harga cabai rawit dari Rp 20.000 naik menjadi Rp 25.000 per kg.

Darwin, salah seorang pedagang setempat menjelaskan, harga cabai merah sangat tergantung pasokan stok dari daerah produksen, seperti Brastagi Sumut, Terangun Kabupaten Galus dan Kabupaten Pidie.

“Bila pasokan melimpah dan permintaan biasa saja tentu berpengaruh turun harga,” katanya.

Tetapi, sejumlah pedagang di Pasar Blangpidie memperkirakan harga cabai merah terus merangkak naik sampai beberapa hari menjelang hari meugang bulan puasa, karena permintaan meningkat drastis.

Harga bawang merah lokal antara Rp 35.000 sampai Rp 38.000 per kg dan bawang merah bombai berkisar Rp 22.000 sampai Rp 26.000 per kg.

Kentang dari Rp 8.000 per kg menjadi Rp 12.000 per kg.

Dari pantauan Serambinews.com harga bahan kebutuhan lainnya masih stabil, seperti tomat berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per kg dan minyak makan curah Rp 18.000 per bambu atau Rp 9.000 per liter. (*)