New Carry Pick Up Hadir di Aceh

GENERAL Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra (pertama kanan), Marketing Product Development PT SIS, Mohammad Eddy Ramadhan (kedua kanan), Marketing Area PT SIS, Ignatius Felix Suryadi (pertama kiri) dan Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Rahmattuddin (kedua kiri) berfoto bersama usai meluncurkan New Carry Pick Up, di Showroom Suzuki, Aceh Besar, Jumat (26/4).

BANDA ACEH - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Armada Banda Jaya selaku diler resmi Suzuki di Aceh meluncurkan New Carry Pick Up, di Showroom Suzuki, Jalan Dr Muhammad Hasan, Lampeunerut, Aceh Besar, Jumat (26/4). New Carry Pick Up dilengkapi fitur baru yaitu air conditioner (AC), electric power steering (EPS) dan sliding seat pada varian tertinggi.

General Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra dalam konferensi pers menyampaikan, pelanggan dapat memiliki New Carry Pick Up dalam tiga warna pilihan antaranya superior white, silky silver, dan real black.

Sementara harga on the road (OTR) Aceh bervariasi untuk tipe New Carry FD Rp 151.500.000/unit, tipe New Carry FD AC/PS Rp 160 juta/unit, tipe New Carry WD Rp 153.500.000/unit, dan New Carry WD AC/PS Rp 162 juta/unit.

Selain pembelian secara cash, pihaknya juga menerima pembelian secara kredit yaitu dengan uang muka mulai Rp 47 jutaan, dengan angsuran Rp 3,5 jutaan per bulan. “Ketersediaan produk ini sangat cukup, dan pelanggan dapat memperolehnya di empat kantor cabang Suzuki yang ada di Aceh, yaitu di Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, dan Meulaboh,” sebut Deli Saputra.

Pihaknya menargetkan market share New Carry Pick Up di Aceh dapat mencapai 60 persen. Sebelumnya mobil ini menyumbang 47-48 persen market share di Aceh.

Khusus di Aceh, Suzuki memberikan penawaran menarik berupa gratis oli mesin dan filter oli Suzuki New Carry sampai 50.000 kilometer periode April 2019. Disamping itu, pelanggan juga berkesempatan mengikuti test drive New Carry Pick Up agar dapat merasakan langsung performa kendaraan niaga.

Sementara Marketing Product Development PT SIS, Mohammad Eddy Ramadhan mengatakan, New Carry Pick Up hadir dengan desain dan dimensi baru yang lebih besar, yaitu panjang 4.195 milimeter, lebar 1.765 milimeter, dan tinggi 1.910 milimeter pada tipe wide deck, dan mampu membawa muatan lebih banyak dengan kapasitas maksimal satu ton.

Selain itu, dari sisi dapur pacu dilengkapi mesin terbaru K15B-C berkapasitas 1.500 cc sehingga lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar. “Serta dengan radius putar sebesar 4,4 meter pengemudi bisa bermanuver di lokasi kerja yang terbatas,” sebutnya.

Dalam meningkatkan kenyamanan pengemudi, New Carry Pick Up dilengkapi head unit 1 din, split seat dengan jok yang tebal, serta enam tempat penyimpanan barang termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok pada varian AC.

Sementara pada varian non-AC terdapat 10 tempat penyimpanan barang yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang.

Dalam konferensi pers ini juga dihadiri Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Rahmattuddin dan Marketing Area PT SIS, Ignatius Felix Suryadi.(una)