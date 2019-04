All New Nissan Livina Taklukkan Geurutee

PESERTA Media Drive All New Livina menaklukkan tanjakan dan turunan di daerah Geurutee, Aceh Besar, Senin (29/4). Ekspedisi itu untuk mempromosikan keragaman Indonesia serta mengajak masyarakat untuk berkendara dengan All New Nissan Livina.

BANDA ACEH - PT Nissan Motor Indonesia dengan varian low MPV terbarunya, ‘All New Livina’ memulai uji kendara bersama awak media bertajuk “Cerita Livina” Media Drive All New Livina, 29-30 April 2019. Kegiatan untuk mempromosikan keragaman Indonesia dan mobilitasnya, serta mengajak masyarakat untuk berkendara dengan All New Nissan Livina, dimulai dari daerah paling Barat Indonesia, Provinsi Aceh.

Uji kendara di provinsi ini dilakukan dengan melintasi sejumlah rute berbeda, untuk merasakan kenyamanan dari All New Nissan Livina. Puluhan awak media nasional baik cetak maupun elektronik memulai ekspedisinya dari Le More Kafe Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, Senin (29/4). Rombongan peserta yang mengendarai mobil impian keluarga itu dilepas Head of Product Communication PT Nissan Motor Indonesia, Hana Maharani, Kepala Cabang Diler Nissan Datsun Aceh, Hamdansyah, dan pejabat Nissan lainnya.

Dari jalanan Banda Aceh yang mulus, peserta Media Drive menuju pegunungan dengan banyak tanjakan dan turunan di daerah Pucok Krueng, Aceh Besar, melewati pesisir, hingga menaklukkan puncak Geurutee. Tak hanya itu, pada hari kedua (30/4), rombongan peserta juga diajak menikmati suasana pedesaan Aceh Besar tepatnya di Gampong Lubok Sukon dan mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh.

Peserta mengendarai varian All New Nissan Livina yang paling populer, yaitu VL dan VE. VL adalah varian teratas yang memiliki fitur terlengkap. Sementara, varian VE dengan desain khas Nissan dan kabin premium, juga mengadopsi sejumlah teknologi trendi seperti halnya VL, seperti Smart Connectivity Audio dan Intelligent Hill Start Assist, serta fitur-fitur keselamatan utama lainnya, Vehicle Dynamic Control, Traction Control System, Brake Assist dan Rear View Camera dengan Rear Parking Sensor, sehingga menjadikan mobil ini sangat menarik bagi konsumen.

Presiden Direktur Nissan Motor Indonesia, Isao Sekiguchi dalam rilisnya mengatakan, keragaman mobilitas di Indonesia memiliki satu kebutuhan yang sama, yaitu perjalanan yang aman dan nyaman. Untuk itu, pihaknya berkomitmen menghadirkan teknologi dan kendaraan yang mendukung hal tersebut. “All New Nissan Livina mengombinasikan desain Nissan yang unik dan berkelas, dengan kenyamanan dan keamanan berkendara khas Livina,” jelas dia.

Dijelaskan, All New Nissan Livina nyaman dikendarai pada beragam kondisi jalan di Indonesia, termasuk di Aceh yang memiliki medan yang menantang. Kondisi jalan yang kurang mulus, terdapat lubang, ataupun polisi tidur, tak jadi masalah. “Mobil ini memiliki ground clearance tertinggi di kelasnya, yakni 205 mm, untuk melindungi mobil dan bagian bawah bodi dari cipratan lumpur, kerikil, dan goresan jalan,” katanya lagi.

Menurut Isao Sekiguchi, perjalanan bersama teman dan keluarga pun jadi lebih menyenangkan dengan kabin yang luas dan fleksibel. Baris ketiga yang luas, tombol lipat kursi, variasi kursifleksibel, 17 kompartemen penyimpanan, dan power outlets adalah beberapa fitur yang ditawarkan. Ditambah lagi dengan kabin senyap yang terbaik di kelasnya berkat kaca depan yang dilapisi dengan sound insulation film.

Dilengkapi Fitur Keselamatan Mutakhir

Presiden Direktur Nissan Motor Indonesia, Isao Sekiguchi menambahkan, All New Livina dilengkapi fitur-fitur keselamatan mutakhir yang melindungi pengemudi dan penumpang. Sebut saja Dual SRS Airbags, Vehicle Dynamic Control & Traction Control System, Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Force Distribution, Brake Assist, dan lampu Auto Hazard pada rem darurat.

“Untuk percaya, Anda perlu mencobanya sendiri. Kami mengundang Anda ke diler Nissan Datsun terdekat untuk mencoba mobil ini. Kami memiliki 108 diler di seluruh Indonesia, sehingga kami lebih dekat dengan konsumen,” jelasnya.

Selain itu, Nissan Care Package menawarkan suku cadang dan servis gratis hingga 50.000 kilometer/4 tahun, selain program purna jual lainnya, seperti garansi ketersediaan suku cadang dalam 24 jam atau gratis, Nissan Genuine Key Value, garansi kendaraan hingga 100.000 kilometer/3 tahun, garansi suku cadang hingga 20.000 kilometer/12 bulan, layanan mobil pengganti, servis mobile, bantuan darurat di jalan 24 jam dan layanan online 24 jam.(fit)