Perjalanan Media Drive All New Livina menaklukkan Geurutee, Senin (29/4/2019)

FOR SERAMBINEWS.COM

Bersama Awak Media, All New Nissan Livina Taklukkan Geurutee

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – PT Nissan Motor Indonesia dengan varian low MPV terbarunya, ‘All New Livina’ memulai uji kendara bersama awak media bertajuk “Cerita Livina” Media Drive All New Livina, 29-30 April 2019.

Kegiatan untuk mempromosikan keragaman Indonesia dan mobilitasnya, serta mengajak masyarakat untuk berkendara dengan All New Nissan Livina, dimulai dari daerah paling Barat Indonesia, Provinsi Aceh.

Uji kendara di provinsi ini dilakukan dengan melintasi sejumlah menantang untuk merasakan kenyamanan dari All New Nissan Livina.

Puluhan awak media nasional baik cetak maupun elektronik memulai ekspedisinya dari Le More Kafe Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, Senin (29/4/2019).

Rombongan peserta yang mengendarai mobil impian keluarga itu dilepas Head of Product Communication PT Nissan Motor Indonesia, Hana Maharani, Kepala Cabang Diler Nissan Datsun Aceh, Hamdansyah, dan pejabat Nissan lainnya.

Dari jalanan Banda Aceh yang mulus, peserta Media Drive menuju pegunungan dengan banyak tanjakan dan turunan di daerah Pucok Krueng, Aceh Besar, melewati pesisir, hingga menaklukkan puncak Geurutee.

Tak hanya itu, pada hari kedua, Selasa (30/4/2019), rombongan peserta juga diajak menikmati suasana pedesaan Aceh Besar tepatnya di Gampong Lubok Sukon dan mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh.

Peserta mengendarai varian All New Nissan Livina yang paling populer, yaitu VL dan VE. VL adalah varian teratas yang memiliki fitur terlengkap.