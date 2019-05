Telkomsel Bangun 10.000 BTS Multi-band LTE

* Tingkatkan Kualitas Jaringan

BANDA ACEH - Telkomsel membangun 10.000 base transceiver station (BTS) multi-band Long Term Evolution (LTE) di seluruh Indonesia untuk menghadirkan layanan yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai bagi pelanggan.

Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi, Kamis (2/5) mengatakan, pada momen Ramadhan dan Idul Fitri umumnya penggunaan layanan komunikasi lebih tinggi dibanding hari biasa. “Untuk itu, sejak jauh hari Telkomsel menggelar berbagai persiapan dari sisi infrastruktur maupun produk dan layanan agar pelanggan tetap bisa menikmati layanan dengan nyaman pada saat periode Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.

Dikatakan, tahun ini Telkomsel memperkirakan terjadi lonjakan trafik layanan data sebesar 21 persen dibandingkan hari normal, bahkan sekitar 66 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Menurutnya, hal tersebut karena perilaku komunikasi pemudik maupun wisatawan di Indonesia didominasi penggunaan layanan data. Tingginya penggunaan layanan data, antara lain dipicu seringnya pelanggan mengunggah foto dan video aktivitas di lokasi mudik dan wisata ke media sosial serta aplikasi pesan instan.

Di samping itu, pelanggan juga memanfaatkan layanan data untuk mengakses berbagai informasi dan direktori kuliner, penginapan, dan beragam aktivitas seni dan budaya yang bisa dilakukan di lokasi mudik dan wisata, serta menikmati berbagai layanan hiburan digital, seperti video, musik, dan games.

Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah juga menyampaikan dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1440 H, Telkomsel berbagi takjil Ramadhan berupa 24 ton kurma yang diserahkan kepada 20 masjid di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebanyak dua ton.

Dan kesembilan belas masjid lainnya yang memperoleh bantuan kurma yaitu Masjid Al Mashun Medan, Masjid Raya Padang, Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid At Taqwa Cirebon, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Masjid Agung Bangkalan Madura, Masjid At Taqwa Mataram, Masjid At Taqwa Balikpapan, Masjid Al Markas Al Islami Makassar, Masjid Al Munawar Ternate, Masjid Agung Nurul Yaqin Waisai Raja Ampat, Masjid Agung Babussalam Timika, Masjid Tarqiah Taqwa Jakarta, Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Masjid Raya di Banten, Masjid Raya di Jabar dan Masjid Raya di Yogyakarta.

“Kami berharap bantuan kurma ini dapat memberikan manfaat yang mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat luas di berbagai wilayah di Indonesia. Terutama bagi masyarakat yang dalam waktu dekat akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan,” katanya.(una)