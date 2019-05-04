MotoGP Spanyol 2019
Jadwal Live Streaming Kualifikasi MotoGP Spanyol 2019 Hari Ini, Bisakah Marc Marquez Kuasai Jerez?
Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2019 akan digelar di Sirkuit Jerez hari ini, Sabtu (4/5/2019).
MotoGP Spanyol 2019 - Jadwal Live Streaming Kualifikasi MotoGP Jerez Hari Ini Sabtu 4 April
SERAMBINEWS.COM - Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2019 akan digelar di Sirkuit Jerez hari ini, Sabtu (4/5/2019).
Berdasarkan jadwal yang dikutip Serambinews.com dari Motogp.com, sesi kualifikasi akan berlangsung mulai pukul 17.35 WIB.
Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol diawali untuk Moto3 dan dilanjutkan dengan kualifikasi Moto2.
Setelah kualifikasi Moto3 dan Moto2 berakhir, sesi hari ini dilanjutkan free practice atau latihan bebas terakhir dan kualifikasi kelas utama MotoGP.
Berikut jadwal MotoGP Jerez 2019, Sabtu (4/5/2019):
14.00-14.40 WIB - Free Practice 3 Moto3
14.55-15.40 WIB - Free Practice 3 MotoGP
15.55-16.35 WIB - Free Practice 3 Moto2
17.35-17.50 WIB - Qualifying 1 Moto3
18.00-18.15 WIB - Qualifying 2 Moto3
18.30-19.00 WIB - Free Practice 4 MotoGP
19.10-19.25 WIB - Qualifying 1 MotoGP
19.35-19.50 WIB - Qualifying 2 MotoGP
20.05-20.20 WIB - Qualifying 1 Moto2
20.30-20.45 WIB - Qualifying 2 Moto2
Sesi latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP Jerez 2019 dapat Anda saksikan melalui link live streaming di bawah ini:
Live Streaming Kualifikasi MotoGP Jerez 2019
Petrucci Kuasai Free Practice 2