'To All the Boys I've Loved Before'; Posisi Karakter Asia dalam Drama Hollywood

*Oleh : Akbar Rafsanjani

Protagonis yang bernama Lara Jean (Lana Condor) adalah seorang pemudi keturunan Asia-Amerika. Film ini seperti hendak menyuarakan pengalaman minoritas (hanya sekitar lima persen warga Amerika yang berketurunan Asia) yang sering sekali digambarkan kaku, terlalu cerdas, sempurna, dan selalu tertekan.

SERAMBINEWS.COM - Hiruk pikuk 'Avenger : End Game' di media sosial mengingatkan saya kepada sejarah kejatuhan film bergenre drama di layar bioskop.

Film drama yang dulu adalah salah satu genre film yang paling banyak di produksi di Eropa dan Amerika di era ekspresionis Jerman dan Neo-Realis Italia bahkan harus mengalah pada pertarungan di layar bioskop.

Film bergenre drama ini kemudian menyasar stasiun televisi di Eropa dan Amerika. Baru-baru ini platform eksibisi online kembali memberikan posisi bagi film-film bergenre drama.

Netflix sebagai platform online terbesar membeli hak tayang banyak film bergenre komedi-romantis yang fokusnya kepada remaja.

Salah satunya adalah 'To All the Boys I've Loved Before'. Film yang diangkat dari buku berjudul sama karya Jenny Han berhasil menarik perhatian penonton. Kesuksesan film ini sempat diragukan oleh beberapa kritikus karena tokoh protagonisnya yang merupakan seorang cewek Asia-Amerika.

'To All the Boys I've Loved Before' adalah cerita tentang seorang remaja 16 tahun yang menulis surat untuk lima orang cowok yang ditaksirnya, tetapi surat itu tidak pernah dikirimnya.

Setelah lebih dari tujuh tahun, tanpa sepengetahuannya surat-surat cinta tersebut tersebar kepada cowok yang ditujunya itu. Dari sinilah masalah dimulai.

Apa spesialnya 'To All the Boys I've Loved Before' daripada film/serial drama romantis remaja lainnya di Netflix?

