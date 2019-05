Di Abdya, Harga Telur Ayam dan Cabai Merah Masih Tinggi

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Memasuki hari kedua bulan Ramadhan 1440 H, Selasa (7/5/2019), harga telur ayam ras dan cabai merah masih tinggi di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Pedagang di pasar Meudang Ara, menjual telur ayam ras berkisar Rp 42.000 sampai Rp 45.000 per papan (isi 30 butir).

Pada pekan terakhir April lalu, harga telur ayam ras masih pada kisaran harga antara Rp 35.000 sampai Rp 40.000 per papan. Artinya saat ini harga mengalami kenaikan sekitar Rp 5.000 per papan.

Harga cabai merah juga masih tinggi, berkisar antara Rp 48.000 sampai Rp 50.000 per kg. Padahal, pekan lalu berkisar antara Rp 34.000 sampai Rp 38.000 per kg.

Sedang harga bawang putih, jika di daerah lain dilaaporkan melambung mencapai Rp 100.000 per kg, sementara di Pasar Blangpidie dijual antara Rp 60.000 sampai Rp 65.000 per kg.

Harga bawang putih pun diperkirakan segera turun karena sudah masuk stok baru.

Harga bawang merah lokal juga masih tinggi, pada kisaran harga Rp 38.000 sampai Rp 40.000 per kg.

Kecuali bawang bombai yang agak murah Rp 25.000 per kg. Bahkan harga bawang bombai besar hanya Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per kg.

Harga bahan kebutuhan lainnya masih stabil, seperti kentang antara Rp 8.000 sampai Rp 12.000 per kg, tomat berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per kg, dan minyak makan curah Rp 18.000 per bambu atau Rp 9.000 per liter.(*)

Baca: Ulama Palestina Safari Ramadhan di Aceh Barat

Baca: Festival Ramadhan Aceh Dimulai di Taman Sari Banda Aceh, Dihiasi Puluhan Stand Kuliner dan Fashion

Baca: KPK Sebut Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Rp 10 Juta dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim