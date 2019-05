Kuasa Hukum Presiden Ajukan Saksi Ahli

* Terkait Gugatan PNS asal Aceh

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden yang juga Jaksa Pengacara Negara mengajukan saksi ahli, B. Sunyoto, SH, M.Si, Analis Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam sidang pembatalan Keppres Pensiun Ir. Muslim, pegawai negeri sipil (PNS) asal Aceh.

Sidang perkara No. 8/G/2019/PTUN-JKT berlangsung di PTUN Jakarta, Selasa (7/5). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Rahman SH MH didampingi anggota Muhammad Ilham SH MH dan Umar Dani SH MH.

Kuasa hukum Presiden dari dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terdiri atas Jaksa Pengacara Negara (JPN) Haryono SH MH dan JPN Mario Firman Mangapul SH.

Sedangkan penggugat Ir Muslim diwakili oleh kuasa hukumnya Husni Bahri Tob, SH, MM, M.Hum dari Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB, SH & ASSOCIATES Banda Aceh.

Saksi ahli B. Sunyoto, mengatakan bahwa pembatalan Keppres Pensiun yang memakai dasar hukum UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi sekarang telah keluar Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 02 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2018, bahwa pemberhentian secara tidak hormat menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“PPK memiliki kewenangan memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) seperti diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya.

Saat ditanya kuasa hukum penggugat, Husni Bahri Tob, apakah hal tersebut tidak melanggar asas hukum pidana, yang melarang pemakaian suatu undang undang secara retroaktif, saksi ahli tidak dapat menjawabnya.

Sidang dilanjutkan Selasa pekan depan mendengarkan saksi, fakta, dan alat bukti tambahan dari kuasa tergugat. Seperti diberitakan sebelumnya, Ir Muslim, pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh, menggugat Surat Keputusan (SK) presiden yang memberhentikannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh huasa hukumnya, Husni Bahri TOB SH MH M.Hum dengan register No. 8/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2019. Objek gugatan adalah Keppres RI No: 00467/KEPKA/AZ/05/18/BTL tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pembatalan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun.(fik)