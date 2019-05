SERAMBINEWS.COM - Rupiah kembali melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) di awal perdagangan Rabu (8/5/2019).

Pukul 10.05 WIB, rupiah di pasar spot ada di level Rp 14.302 per dollar AS, melemah 0,15% dibanding sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.280 per dollar AS.

Sementara itu, di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah ada di Rp 14.305 per dollar AS, menguat tipis 0,02% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.309 per dollar AS.

Pelemahan rupiah di pasar spot ini terjadi di tengah pelemahan indeks dollar.

Rabu pagi, indeks dollar ada di 97,47, sedikit turun dari sehari sebelumnya yang ada di 97,62.(*)

