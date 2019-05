Fakta Pilu di Balik Industri Fesyen Terkenal, Dihasilkan Oleh Buruh Berpenghasilan Terendah di Dunia

SERAMBINEWS.COM - Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang asal muasal produk dari brand-brand fesyen terkenal di dunia dibuat?

Ternyata merek fesyen terkenal yang tersebuat di dunia dibuat oleh pabrik yang mempekerjakan orang-orang Ethiopia.

Buruh pabrik pakaian di Ethiopia menghasilkan banyak produk untuk merek fesyen terkenal seperti Guess, H&M, dan Calvin Klein.

Meski demikian, mereka merupakan buruh dengan upah terendah di dunia dengan penghasilan 26 dollar AS per bulan atau Rp 371.000.

Demikian laporan dari Pusat Bisnis dan Hak Asasi Manusia Stern di New York University berjudul "Made in Ethiopia: Challenges in the Garment Industry's New Frontier".

Diwartakan kantor berita AFP, Rabu (8/5/2019), Etiopia berupaya menjadi pusat manufaktur terkemuka di benua Afrika.

Buruh garmen di Etiopia mendapat upah lebih rendah dari buruh dengan bayaran terbutuk di Bangladesh yang tercatat mendapat 95 dollar AS atau Rp 1,3 juta per bulan.

"Pabrikan asing gagal mengantisipasi upah minimum yang terlalu kecil bagi para buruh untuk hidup," kata Wakil lembaga tersebut, Paul Barret.

Sebagai informasi, Etiopia tidak memiliki kebijakan upah minimum resmi untuk sektor swasta.

Laporan juga menyebutkan, buruh yang sebagian besar merupakan perempuan muda, hanya menerima pelatihan yang sangat sedikit.