Lanud SIM Jadikan Jalan Blangbintang-Krueng Raya Sebagai Lokasi CFD

Laporan Misran Asri | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Kolonel Pnb Hendro Arief H SSos, menjadikan Jalan Blangbintang-Krueng Raya (mengarah ke radar) sebagai lokasi car free day (CFD) Ramadhan Ceria.

Inisiatif Danlanud SIM, menjadikan kawasan itu sebagai lokasi CFD, melihat setiap sore har, di ujung landasan 35 Bandara SIM, menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat melepas lelah dan rekreasi bersama keluarga.

"Inisiatif kami membuka jalan ini khusus pada hari Sabtu dan Minggu sebagai lokasi CFD, karena melihat masyarakat datang berbondong-bondong ke ujung landasan 35 Bandara SIM," kata Danlanud Kolonel Hendro Arief, kepada Serambinews.com, Jumat (10/5/2019).

Ia mengatakan uji coba sebagai lokasi CFD sebagai areal hari tanpa kendaraan itu dimulai besok sore, Sabtu (11/5/2019), mulai pukul 16.00 sampai 18.00 WIB, selama bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah.

"Kami ingin memberikan ruang terbuka khusus bagi masyarakat untuk berolahraga, bermain, dan menikmati udara segar tanpa polusi udara dari knalpot kendaraan," sebutnya.

Kenapa dinamakan CFD Ramadhan Ceria, menurut Kolonel Hendro, karena bertepatan dengan bulan suci ramadhan, sehingga pelaksanaannya sore hari hingga menjelang berbuka puasa.

Untuk kelancaran kegiatan, lanjut Danlanud SIM ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Lalu Kolonel Hendro juga mengajak pemuda-pemudi, tokoh masyarakat setempat untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Ia pun menerangkan sepanjang jalan, masyarakat diperbolehkan membuka lapak dagangannya untuk menumbuhkan perekonomian warga setempat.

Namun, diharapkan tetap tertib, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan serta bertanggung jawab atas lapaknya sendiri.

"Sambil menunggu waktu berbuka, berkumpul bersama, menikmati take off dan landingnya pesawat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mari kita ramaikan even ini serta ajak teman-teman lainnya,” kata Danlanud Sultan Iskandar Muda.(*)