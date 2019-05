Yayasan Balee Jurong Kampanyekan Hari Migrasi Burung Sedunia

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Direktur Yayasan Bale Juroeng, Iskandar Haka SE, mengatakan wilayah Indonesia sebagai salah satu jalur migrasi burung-burung migran baik dari Utara ke Selatan dan sebaliknya.

"Ketika bermigrasi dari asal habitatnnya, burung-burung migran ini melalui 9 jalur terbang yang tersebar di seluruh dunia," kata Iskandar, saat pemaparan persiapan peringatan kampanye Hari Migrasi Burung Sedunia (World Migratory Bird Day/WMBD) di Kota Langsa yang direncanakan pada 27 Juni 2019 mendatang.

Kegiatan ini diikuti 20 peserta terdiri mahasiswa, pelajar SMA sederajat, LsM, dan masyarakat sekitar site, di aula Hotel Rido, Selasa (21/5/2019).

Sesuai namanya, kampanye ini untuk membangkitkan kesadaran terhadap nasib burung migran di seluruh dunia.

Kampanye WMBD ini diinisiasi oleh 3 organisasi lingkungan.

Yaitu Environment for the Americas (EFTA), Convention on Migratory Species (CMS), dan Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA).

Lebih lanjut, Iskandar menyebutkan, tiga jalur terbang burung migran yang terbesar adalah jalur Eropa ke Afrika (African-Eurasian), dan jalur dari Amerika Utara ke Amerika Selatan (Americas).

Lalu, dari Siberia ke Australia (East Asian-Australasian).

Sedangkan negara Indonesia sebagai salah satu jalur migrasi burung-burung migran tersebut.