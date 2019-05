Rutin Jelang Lebaran di Abdya, Harga TBS Sawit Anjlok

Peristiwa Rutin Jelang Lebaran di Abdya, Harga TBS Sawit Terpuruk Sangat Meresahkan Petani

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kelapa sawit merupakan produk perkebunan unggulan setelah pala di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Kawasan Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee merupakan sentra perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikembangkan sekitar 10 tahun terakhir.

Produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ditampung pedagang, kemudian dijual sebagai bahan baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di kawasan Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan di Kabupaten Abdya sendiri hingga sekarang belum punya satu pun PKS, meski merupakan kebutuhan industri sangat-sangat mendesak.

Dikatakan kebutuhan mendesak karena pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sana kerap mempermainkan harga pada waktu tertentu sehingga sangat meresahkan petani sawit di Abdya.

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M, peristiwa rutin itu pun kembali terjadi.

Harga TBS kelapa sawit di tingkat petani Kabupaten Abdya kembali terpuruk. Para petani sawit resah dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan lebaran sangat beragam.

Pantauan Serambinews.com, Rabu (22/5/2019), harga TBS kelapa sawit di tingkat petani di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Abdya, berkisar antara Rp 670 sampai Rp 720 per kilogram (kg). Harga TBS kelapa sawit di tingkat petani sampai akhir April lalu berkisar antara Rp 950 sampai Rp 1.000 per kg, kemudian memasuki bulan Mei turun secara berlahan dan sampai tanggal 18 Mei pada kisaran Rp 800 sampai Rp 850 per kg.