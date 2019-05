Menonton Film Aksi yang Lebih Hebat dari 'John Wick'

* Oleh : Akbar Rafsanjani

'Bad Black' adalah film aksi yang sangat jujur dan natural, walaupun dengan visual effect yang sedikit sembrono tetapi dia membawa serta detail kehidupan Uganda yang tentunya unik dan menarik. Nabwana percaya diri dengan apa yang dia coba ekspresikan. Itu tampak dari film-film Wakaliwood yang dia produseri.

SERAMBINEWS.COM - Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga dan sangat ingin menonton 'John Wick 3' yang mulai rilis pada tanggal 15 Mei 2019 kemarin.

Film aksi ini turut memperkenalkan dua aktor Indonesia yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. 'John Wick 3' lebih memacu adrenalin dibandingkan dengan dua seri sebelumnya.

Film ini berhasil menggeser 'Avenger: Endgame' dari total pendapatan terbanyak di tangga film hollywood. Jauh dari Hollywood, sebuah film aksi lain mulai mencuri perhatian kritikus film di dunia.

Film tersebut berjudul 'Bad Black', film aksi yang liar, menyenangkan, dan mendebarkan karya seorang pembuat film Uganda brilian bernama 'Nabwana Isaac Godfrey Geoffrey'.

Nabwana menulis, menyutradarai, dan memproduksi sendiri filmnya. Dia menyebut film-filmnya dengan nama Wakaliwood, sebuah penggabungan antara kata Hollywood dan Wakalinga (kota asal Nabwana).

Sejak filmnya yang berjudul "Who Killed Captain Alex?" viral di Youtube, filmnya mulai mendapat perhatian dari pegiat film di Hollywood. 'Bad Black' mendapat anugerah pada Fantastic Fest 2016 dan sedang dalam tur nasional di Amerika (termasuk pemutaran di Museum of Modern Art, New York).

Ketika 'Bad Black' diputar di Alamo Drafthouse di Brooklyn - New York, film diputar bersama dengan "VJ track", sebuah inovasi sinematik dari Uganda. VJ track adalah narator yang menceritakan sebagian besar bagian film dengan cara yang unik.