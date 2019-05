Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang di Nagan Rp 33 Ribu Per Jiwa

Laporan Sa’dul Bahri | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – Takaran zakat fitrah di Nagan Raya yang ditetapkan dalam bentuk uang mencapai Rp 26 ribu hingga Rp 33 ribu rupiah per jiwa yang ditetapkan dalam sebuah rapat bersama, Jumat (24/5/2019).

Angka tersebut ditetapkan sesuai dengan harga beras di pasar dalam wilayah itu, sedangkan takaran beras sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 2,8 kg per jiwa.

Kepala Kementerian Agama Nagan Raya, Drs H Amiruddin Husen kepada Serambinews.com, Jumat (24/5/2019) mengatakan, berdasarkan hasil survei pasar dalam wilayah tersebut terkait harga beras saat ini telah dilakukan pembahasan dan penetapan bersama.

Sehingga, diputuskan besaran zakat fitrah bagi umat Islam di Nagan Raya yaitu, kadar zakat fitrah dengan beras untuk setiap jiwa adalah 10 kaleng susu isi 397 gram atau 3,1 liter atau 1,5 (satu setengah bambu) plus 1 genggam atau 2,8 kilogram.

Sedangkan zakat fitrah yag dikeuluarkan dalam bentuk uang ditetapkan besarannya sebagai berikut, bagi yang mengkonsumsi beras BTN, Yusima, Bunga dan sejenisnya Rp 33 ribu rupiah per jiwa.

Sementara bagi yang mengkonsumsi beras Ramos, Tangse, Cap Ayam, Dewi dan sejenisnya Rp 31 ribu rupiah per jiwa, berikut yang mengkonsumsi beras Keumala, Qaisar, Cap BS, Oke dan sejenisnya Rp 28 ribu rupiah per jiwa, untuk yang mengkonsumsi Beras Dolog, Beras Lokal dan sejenisnya Rp 26 ribu rupiah per jiwa.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan tentang penyaluran zakat fitrah kepada muallaf sebagai salahsatu asnaf penerima zakat fitrah akan disalurkan melalui Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagai lembaga yang selama ini melakukan pembinaan dan bantuan kepada muallaf tersebut.

Lebih lanjut hasil keputusan rapat tersebut akan di buatkan surat edaran kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya melalui Kepala KUA dan Camat untuk di teruskan ke setiap gampong, untuk di sampaikan ke masyarakat di masjid-masjid, mushalla, meunasah dan tempat pengumpulan zakat fitrah lainnya di setiap gampong di daerah itu.

"Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya selanjutnya akan membuat surat edaran untuk sosialisasi perihal besaran zakat fitrah yang telah diputuskan, untuk diketahui dan dipedomani oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya" demikian disampaikan Kepala Kankemenag Nagan Raya usai rapat.

Dalam rapat penentuan besaran zakat fitrah itu ikut hadir Kepala Kankemenag Nagan Raya Drs H Amiruddin Husen, Kadis Syariat Islam, Ketua MPU, Kepala Baitul Mal, serta sejumlah pejabat struktural Kemenag Nagan Raya dan perwakilan dari KUA Nagan Raya.(*)