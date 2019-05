Zakat Fitrah di Aceh Tengah Bisa Dibayar dengan Uang, Ini Rinciannya

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Kabupaten Aceh Tengah, menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadhan 1440 Hijriah.

Besaran zakat fitrah dibagi dalam tiga golongan. Yaitu golongan beras kelas I, kelas II, dan kelas III.

Zakat fitrah untuk warga yang mengonsumsi beras kelas I, bila diuangkan mencapai Rp 34 ribu per jiwa.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk zakat fitrah batas atas ini tidak ada perubahan harga.

“Karena untuk beras kelas I, harganya tidak naik, atau masih sama dengan tahun sebelumnya,” kata Kepala Kankemenag Aceh Tengah, Amrun Saleh kepada Serambinews.com, Jumat (24/5/2019).

Menurutnya, zakat fitrah pada dasarnya lebih baik dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras sebanyak 3,1 liter, atau 1,5 bambu ditambah satu genggam, atau sama dengan 2,5 Kg per jiwa.

“Jika dikeluarkan dalam bentuk uang, untuk beras kelas I sama dengan Rp34 ribu per jiwa, beras kelas II Rp 30 ribu per jiwa, dan beras kelas III sebesar Rp 25 ribu per jiwa,” rincinya.(*)

