Zakat Fitrah di Gayo Lues Rp 35.000 Per Jiwa

Laporan : Rasidan | Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN - Pemerintah daerah melalui keputusan bersama kepala Kantor Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues (Galus) telah menetapkan besaran zakat fitrah dan fidiyah bulan Ramadhan 1440 H/2019 M.

Berdasarkan surat edaran yang diperoleh Serambinews.com, Jumat (24/5/2019), melalui surat keputusan bersama tersebut dengan beras sebanyak 10 kaleng susu cap bendera per jiwa, dengan rincian empat kualitas beras dan dapat diperhitungkan dengan uang sebagai berikut.

Zakat fitrah untuk beras kualitas 1 diperhitungkan sebesar Rp 35.000 per jiwa, beras kualitas 2 diperhitungan Rp 32.000 per jiwa, beras kualitas 3 diperhitungkan sebesar Rp 30.000 per jiwa dan beras kualitas 4 diperhitungan Rp 25.000 per jiwa.

Sedangkan besaran fidiyah ditetapkan Rp 25.000 per hari atau setara dengan 3/4 liter beras ditambah lauk pauk. "Tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umat Islam di kabupaten berbeda-beda, sehingga makanan pokok (beras) yang digunakan juga berbeda kualitas dan harganya sesuai kemampuan," ujar Kepala Dinas Syariat Islam Gayo Lues, Husin M, turut ditanda tangani Ketua MPU Kasimudin Ghazali dan Kepala Kankemenag Galus, Maiyusri.(*)