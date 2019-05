Emas Tembus Rp 2 Juta/Mayam

* Pembelian Tetap Tinggi Jelang Lebaran

BANDA ACEH - Menjelang Lebaran Idul Fitri 1440 hijriah, harga emas di Banda Aceh tembus hingga Rp 2 juta per mayam. Harga tersebut merangkak naik dari Rp 1,9 juta per mayam, dibanding sejak pekan pertama Ramadhan.

“Kalau Lebaran walaupun mahal tetap ramai. Apalagi ini habis terima THR (Tunjangan Hari Raya),” ujar Pemilik Toko Mas Ichlas, Murijal kepada Serambi, di Banda Aceh, Sabtu (25/5).

Ia menjelaskan, harga Rp 2 juta per mayam tersebut, belum termasuk ongkos buat. Ongkos buat sendiri bervariasi mulai Rp 50 ribu-Rp 70 ribu per manyam, tergantung tingkat kesulitan.

Ia menjelaskan, kebanyakan yang datang membeli berupa emas perhiasan untuk kepentingan hari raya. Sedangkan pada hari-hari biasa, banyak yang membeli emas murni untuk disimpan.

Hal ini, tambah Murijal, karena investasi emas bersifat liquid. Apalagi harga jual kembali emas, mengikuti kurs mata uang dunia dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Sehingga dinilai cukup aman untuk berinvestasi. “Hari ini yang beli terlihat lebih ramai dari biasanya. Ya itu tadi, THR sangat berpengaruh,” imbuh Murijal.

Membeli emas saat menyambut Ramadhan Sudah menjadi tren dalam masyarakat Aceh. Hal itu juga dilakukan oleh keluarga Mardiana, PNS asal Leupung, Aceh Besar. “Kalau Lebaran semua harus baru lah (he he he). Makanya walaupun mahal ya tetap beli,” ujar Mardiana kepada Serambi di Banda Aceh, Sabtu (25/5).

Ia datang membeli emas bersama suami dan anak-anaknya. Tak tanggung-tanggung, menurut pengakuan penjual, jumlah yang dibeli Mardiana mencapai 12 mayam. Seperti kebanyakan pembeli lainnya, jenis emas yang paling diminati adalah emas perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin. “Ia salah satu langganan kami. Jadi walaupun hari-hari biasa, kalau ada rezeki tetap beli emas,” imbuh Pemilik Toko Mas Ichlas, Murijal.(rul)