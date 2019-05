THR Cair, Warga Beli Emas Untuk Lebaran

THR Cair, Warga Beli Emas Untuk Sambut Lebaran

Laporan Nurul Hayati | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sudah menjadi tren dalam masyarakat Aceh, jika menyambut lebaran dengan membeli emas.

Hal itu juga dilakukan oleh keluarga Mardiana, PNS asal Leupung, Aceh Besar.

"Kalau Lebaran semua harus baru lah (he he he). Makanya walaupun mahal ya tetap beli," ujar Mardiana kepada Serambinews.com di toko emas Jalan Tgk Chik Pante Kulu, Banda Aceh, Sabtu (25/5/2019).

Ia datang membeli emas bersama suami dan anak-anaknya.

Tak tanggung-tanggung, menurut pengakuan penjual, jumlah yang dibeli Mardiana mencapai 12 mayam.

Seperti halnya pembeli lainnya, jenis emas yang paling diminati adalah emas perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin.

"Ia salah satu langganan kami. Jadi walaupun hari-hari biasa kalau ada rezeki tetap beli emas," imbuh Pemilik Toko Mas Ichlas, Murizal. (*)