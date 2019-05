For Serambinews.com

Atlet Biliar Aceh Ikut Kategori Putra Porwil Sumatera, Ini Targetnya

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Aceh mempersiapkan atletnya untuk semua nomor yang dipertandingkan pada kategori putra Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera yang akan digelar di Bangka Belitung (Babel) November 2019.

Ketua Umum Pengprov POBSI Aceh, Teuku Bustamam kepada Serambinews.com, Selasa (28/5/2019) menjelaskan, cabang biliar di Porwil mempertandingkan 8 nomor putra dan dua nomor putri.

"Ada 10 nomor yang dipertandingkan. Kami ikut semua nomor di kategori putra", ujar Teuku Bustamam.

Cabang olahraga yang dipertandingkan Porwil menjadi ajang prakualifikasi untuk lolos ke PON XX/2020 Papua.

Bustamam mengungkapkan, dalam Porwil nanti, atlet yang lolos ke PON yakni peringkat 1, 2 dan 3 untuk nomor perorangan. Sedangkan nomor ganda, hanya atlet peraih medali emas yang lolos ke PON.

Ia menargetkan, pebiliar Aceh mampu meraih medali dalam ajang multieven olahraga empat tahunan di Sumatera ini dan lolos ke PON. "Target kita meraih medali", tegasnya.

Ia mengatakan, untuk memenuhi target di Porwil, Pengprov POBSI Aceh telah memiliki atlet yang dipersiapkan di Jakarta.

Ditambahkannya, atlet cabang biliar yang masuk binaan kategori IV mendapat satu bulan pemusatan latihan daerah (Pelatda) yang dilakukan KONI Aceh. Aceh sering meloloskan pebeliar ke PON.

Seperti diketahui, KONI Aceh mempersiapkan atlet melalui Pelatda untuk menghadapi Pra PON dan Porwil. Para atlet disiapkan dibagi dalam kategori I dan II (delapan bulan Pelatda). Kategori III (tiga bulan ) dan kategori IV satu bulan Pelatda.

Atlet kategori I dan II ditempati para atlet peraih medali emas dan perak di PON XIX/2016 Jawa Barat, kejuaraan nasional (Kejurnas) resmi/terbuka, Popnas, Pomnas pada 2017 dan 2018. Ketegori III yakni peraih medali perunggu dalam kejuaraan multi even nasional. Kategori IV tanpa medali PON XIX/2016 Jabar di even nasional maupun multi even nasional tahun 2017 dan 2018.

Baca: Baju Nissa Sabyan, Busana Lebaran Paling Diburu

Baca: Jika Ada Rekanan Catut Nama Kajati Untuk Lobi Proyek, Lapor ke 085360143167

Baca: Persiraja Awali Liga 2 di Batang, Ini Jadwal Lengkap Pertandingan Persiraja Musim 2019

Secara terpisah, Ketua Pelatda Pra PON dan Porwil, Drs Bachtiar Hasan MPd mengingatkan, sesuai hasil kesepakatan dan ditetapkan di Musyawarah Olahraga (Musorprov) KONI Aceh pada Desember 2018, bahwa atlet yang lolos PON perorangan yakni peringkat 1 - 8 dan beregu peringkat 1 - 4 Pra PON. Peringkat satu atau peraih medali emas perorangan maupun beregu di Porwil yang dikirim KONI Aceh mengikuti PON XX/2020 Papua.

Kecuali itu, sebutnya, pada cabang olahraga terukur meski dapat medali emas, namun limit untuk lolos ke PON tidak tercapai. Sudah tentu tidak bisa tampil PON Papua.(*)