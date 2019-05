Pemko Langsa Salurkan Zakat Fakir Miskin

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pemerintah Kota Langsa melalui Baitul Mal, Rabu (29/5/2019) menyalurkan zakat senilai Rp 835.000.000 untuk senif fakir dan miskin, di Aula Sekretariat Daerah setempat.

Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, usai menyerahkan secara simbolis zakat ini kepada keuchik atau perwakilan imam gampong, dari total 66 gampong di lima kecamatan dalam wilayah Kota Langsa.

Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid, mengucapkan terima kasih kepada Baitul Mal setempat yang telah menerima penyaluran zakat dari masyarakat, serta membuat program sekaligus menyalurkan zakatnya.

Dia berharap ada peningkatan dari jumlah yang diberikan kepada masyarakat miskin, tapi juga harus dibarengi dengan jumlah peningkatan zakat yang diterima.

Kepada instansi dan para pengusaha yang belum menyalurkan zakat, diimbau agar dapat menyalurkannya melalui Baitul Mal, agar penyaluran zakat dapat terkontrol dan dapat merata.

"Fakir miskin ini sunatullah, jangan dijadikan sebuah beban. Mungkin ini ujian Allah Swt kepada para pemimpin dan orang yang mampu, agar dapat saling berbagi," imbuhnya.

Pada waktu yang sama Wakil Wali Kota juga menyerahkan sebanyak 1.215 lembar kain sarung kepada petugas lapangan untuk beberapa instansi pemerintahan setempat.

Diantaranya kepada petugas Satpol PP sebanyak 430 orang, petugas BPBD 239 orang, Dinas Lingkungan Hidup 461 orang, Dishub 35 orang, dan Baitul Mal 50 orang.

Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Tgk Alamsyah, melaporkan, zakat disalurkan tahun 2019 kepada 7.050 orang, yang terdiri dari fakir sebanyak 1.6.00 orang, miskin 5.200 orang, fakir uzur 150 orang, dan fakir cacat 1.00 orang.

Dirincikannya lagi, junlah nominal zakat untuk senif miskin diberikan senilai Rp 100.000 per jiwa, fakir cacat dan uzur Rp 300.000 per jiwa, serta fakir Rp 150.000 per jiwa.

"Khusus zakat bagi fakir uzur dan cacat langsung dihantarkan oleh petugas Baitul Mal Langasa ke gampong-gampong," ujar Tgk Alamsyah. (*)