Pemkab Sewa Alphard untuk Bupati

* Telan Anggaran Rp 35 Juta/Bulan

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat telah menyewa mobil untuk kendaraan dinas Bupati Ramli MS. Mobil yang disewa dengan plot anggaran sebesar Rp 35 juta/bulan dalam APBK 2019 itu jenis Toyota Alphard.

Informasi diperoleh Serambi, Kamis (30/5), mobil Alphard warna putih yang digunakan Bupati Ramli MS mulai digunakan dalam beberapa hari terakhir dalam bulan Mei ini. Sedangkan, sebelumnya Bupati Ramli MS menggunakan mobil pribadinya jenis Land Cruiser tahun 90-an yang didum setelah menjabat bupati pada periode sebelumnya.

Informasi lain menjelaskan, Pemkab Aceh Barat memplot anggaran Rp 420 juta (untuk 12 bulan) dalam APBK 2019 dengan rincian Rp 35 juta/bulan. Selain biaya sewa mobil, juga diplot dana lain untuk operasional pada pos anggaran Setdakab kabupaten setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Zulyadi SE yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengakui bahwa Pemkab telah menyewa sebuah mobil jenis Toyota Alphard untuk kendaraan dinas Bupati Ramli MS. Penyewaan dilakukan dengan anggaran sewa yang telah diplot dalam APBK 2019. “Benar, itu mobil dinas untuk Pak Bupati yakni dilakukan penyewaan,” jelasnya.

Disebutkannya, penyewaan dilakukan per triwulan (3 bulan sekali), meski anggaran diplot untuk satu tahun. Sedangkan, pembayaran dilakukan per bulan kepada pihak ketiga selaku yang menyewakan mobil tersebut. “Pemkab membayar per bulan. Penyewaan mobil juga dilakukan per triwulan,” tukasnya.

Menurutnya, penyewaan per triwulan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan bila Pemkab Aceh Barat akan mengalokasikan anggaran untuk mobil dinas baru pada perubahan APBK 2019 atau dalam APBK murni tahun 2020 mendatang. “Bisa saja tidak disambung karena dialokasikan pengadaan mobil baru ke depan,” tandas dia.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi, keputusan melakukan penyewaan mobil jenis Toyota Alphard oleh pemkab sebagai kendaraan dinas Bupati Ramli MS dikarenakan lantaran sejak dilantik pada Oktober 2017 silam, orang nomor satu di Aceh Barat itu belum memiliki kendaraan dinas yang baru.

Pasalnya, mobil dinas bupati lama jenis Mitsubishi Pajero Sport tidak digunakan lagi dan kini dipakai oleh pejabat lain. Sedangkan, Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat, H Banta Puteh Syam hingga kini masih menggunakan mobil dinas lama juga jenis Pajero Sport, sehingga tidak dilakukan penyewaan mobil dinas untuk orang nomor dua di Bumi Teuku Umar tersebut.(riz)