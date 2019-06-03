Advertorial
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Taqabbalallahu Minna wa Minkum
serambinews.com
KELUARGA BESAR
DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN ACEH
Mengucapkan Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Taqabbalallahu Minna wa Minkum
Ttd
A. HANAN, SP, MM
Kepala Dinas
Ir. CUT HUZAIMAH, MP
Sekretaris Dinas
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Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia