Advertorial
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Taqabbalallahu Minna wa Minkum
serambinews.com
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN ACEH
Mengucapkan Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Taqabbalallahu Minna wa Minkum
Ttd
Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si
Kepala Dinas
Baca Juga
-
Ucapan Selamat Idul Fitri dari Keluarga Besar BPSDM Aceh
-
VIDEO - Ketupat, Rayakan Hangat Kebersamaan
-
VIDEO - Di Aceh Barat, Jamaah Tarekat Syattariyah Laksanakan Shalat Idul Fitri 1440 Hijriah
-
Pagi Ini Arab Saudi Gelar Shalat Idul Fitri
-
Ramadhan ‘Habis’ Senin Sore 3 Juni, Lalu Kenapa Lebaran 5 Juni?
Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia